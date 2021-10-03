İbrahim Tatlıses 5 konserden servet kazanacak

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, yılbaşında Belarus'ta vereceği 5 konser için 3 milyon dolar kazanacak.

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2021 Pazar, 15:58
İbrahim Tatlıses 5 konserden servet kazanacak
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11 yılında başından vurulan ve uzun süre tedavi gören Tatlıses, yıllar sonra ilk konserini 23 Eylül’de Kuruçeşme Açıkhava’da vermişti. Tatlıses gece için servet harcamıştı.

İbrahim Tatlıses, Belarus’un başkenti Minsk’teki ünlü bir otelde ve yılbaşında olmak üzere beş konser verecek.

Hürriyet'in haberine göre  Türk müzik tarihine geçecek bir konser anlaşması yapan Tatlıses, dört konser için 500’er bin dolar, yılbaşı konseri için de 1 milyon dolar alacak. Tatlıses, Belarus konserlerinden toplamda 3 milyon dolar (26.6 milyon lira) kazanacak.


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