İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı

İbrahim Tatlıses, İstanbul’daki evinde yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Tatlıses’in sağlık durumuna ilişkin ilk bilgiler paylaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, yoğun konser programının ardından evine dönen Tatlıses, gece saatlerinde aniden fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sanatçıyı ambulansla hastaneye götürdü.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Haberin duyulmasının ardından Tatlıses’in ailesi ve yakın çevresi de hastaneye gitti. Sanatçının sağlık durumunun kontrol altında olduğu ve doktorların süreci yakından takip ettiği belirtildi.

Öte yandan Tatlıses’in bir virüs nedeniyle rahatsızlandığı iddiaları gündeme geldi. Ancak sanatçının sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.