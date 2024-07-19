İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe 15 yıl sonra barıştı
Yıllar önce canlı yayında kavga ederek küsen Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses barıştı.
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra Bodrum'da barıştıklarını ilan etti.
Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından Tatlıses ile bir arada olduğu fotoğrafını paylaştı.
İki sanatçı uzun yıllar önce canlı yayında kavgaya tutuşarak küsmüştü.
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