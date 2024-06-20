Yıldız Tilbe tarihi yapının üzerine çıkmaya çalıştı, görevliler uyardı
Yıldız Tilbe, Bodrum Antik Tiyatro'da verdiği konserde sahnede bulunan tarihi yapının üzerine çıkmaya çalışınca güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı.
Bodrum Antik Kent'te konser veren şarkıcı Yıldız Tilbe, şarkı esnasında antik bir mezarın üzerine çıkmaya çalıştı. Tilbe, güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı.
Görevliler, üstüne çıkmaya çalıştığı şeyin mezar olduğunu söyleyince Tilbe korkarak oradan uzaklaştı. Yıldız Tilbe daha sonra "Yasak mı? Mezar? Gerçekten mi, kaldırsınlar bunu" dedi.
O anlar, konsere gelenler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
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