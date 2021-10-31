'İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım' diyen şarkıcı Serpil Benay kimdir?
Konuk olduğu programda İbrahim Tatlıses tarafından istismara maruz bırakıldığını iddia eden şarkıcı Serpil Benay'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. İddialar sonrası 'Serpil Benay kimdir?' sorusu yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki "İbrahim Tatlıses'in mağdurlarını çağırırsan burada 5 sene her gün program yaparsın" diyen şarkıcı Serpil Benay kimdir?
Uçankuş TV'de yayınlanan Cumartesi Magazin'in bu haftaki
konuğu 80 ve 90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Serpil Benay oldu. Benay,
programda İbrahim Tatlıses tarafından istismara maruz bırakıldığını öne
sürerek, “İsmim öne çıksın diye yapmıyorum bunu. Benim böyle şeylere ihtiyacım
yok. Öyle bir şey yaşandığı için erkek arkadaşım ayaklandı. O zaman bir sürü
olaylar oldu. O da benim bitişim oldu. Tam bitirdiler beni" diye konuştu.
Dans sanatçısı Leyla Adalı'nın da İbrahim Tatlıses'in
tacizine uğradığını iddia etmesinin üzerine konuşan Serpil Benay, sözlerine
şöyle devam etti:
"Böyle şeyler bana çok geliyor. Benim yaşadığım bunlar
hepsi aynı şeyler işte. Gazino kulisler ve televizyonlarda herkes aynı şeyleri
yaşıyor. İbrahim Tatlıses'in mağdurlarını çağırırsa burada 5 sene her gün
program yaparsın. Bazı insanlar utanıyor. Ben de utanıyordum ama sonra ben ne
yaptım da utanıyım ki dedim. Ya da Leyla Adalı niye utansın ki?"
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Benay’ın açıklamalarının ardından söz konusu iddialar sosyal
medyada gündem oldu. Pek çok internet kullanıcısı ‘Serpil Benay kimdir?’
sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Şarkıcı kimliği ile bilinen Benay,
birçok dizi ve filmde de rol almıştı.
İşte Serpil Benay’ın hayatı…
SERPİL BENAY KİMDİR?
Serpil Benay, ilk olarak 1982 yılında Köşk Gazinosu'nda Zeki
Müren'in kadrosunda sahne alarak adını duyurdu. Başta Maksim Gazinosu olmak
üzere birçok mekanda solistlik yaparak dönemin assolistleri arasında yerini
aldı.
Henüz albümü çıkmadan kısa bir süre içerisinde "Gece Kulüpleri
Kraliçesi" olarak basında adından söz ettirmeyi başardı.
1985'te çıkarttığı ilk albümü "Mucize" ve ardından
1992 "Bir daha söyle", 2000 "Elimi sallasam ellisi"
albümleri ile çıkışını sürdürdü.
Berhan Şimşek, Murat Soydan, Engin Çağlar ve Salih Güney gibi jönlerle 13 sinema filminde başrol oynayarak Yeşilçam'da da adını duyurdu.
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