İbrahim Tatlıses'ten bayram günü arkadaşlarına sitem: 'Bana kötülük etmişlerdi...'
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Kurban Bayramı'nın ilk günü dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Instagram hesabından eski arkadaşlarıyla birlikte bir fotoğraf yayınlayan Tatlıses, fotoğraftaki üç kişinin kendisine kötülük ettiğini belirtti.
Paylaşımında, "Bu gördüğünüz üç arkadaş arkamdaki menajerim Hasan Bora, sol tarafımdaki çocukluk arkadaşım Hasan Çelik ve sağ tarafımdaki Hasan Nabi... Üçü de Hasan, bana kötülük etmişlerdi. Bu bayramı göremediler, Allah taksiratlarını affetsin" ifadelerini kullandı.
Tatlıses, bu açıklamasının yanına "Ben Ne İnsanlar Gördüm" şarkısını da ekledi.
Tatlıses'in bu paylaşımı, takipçileri arasında büyük ilgi uyandırdı ve çeşitli yorumlara neden oldu.
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