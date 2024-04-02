Gelin adayı merak konusu oldu: İbrahim Tatlıses evleniyor!
Daha önce üç evlilik yaşayan İbrahim Tatlıses, yeniden nikâh masasına oturacağını, "Duyduk duymadık demeyin; tüm bekârlara selam olsun ben evleniyorum" sözleriyle duyurdu.
İbrahim Tatlıses, sevenlerine müjdeli bir haber verdi. Daha önce üç evlilik gerçekleştiren 72 yaşındaki Tatlıses, evleneceğini açıkladı.
İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymadık demeyin; tüm bekârlara selam olsun ben evleniyorum" ifadelerine yer verdi.
Konuyla ilgili detayları paylaşmayan İbrahim Tatlıses'in kiminle nikâh masasına oturacağı ise merak konusu oldu.
7 ÇOCUK BABASI
İbrahim Tatlıses'in Adalet Durak ile ilk evliliğinden Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu oldu.
Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden de Melek Zübeyde adında bir kızı dünyaya geldi.
Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013 yılında ortaya çıkmış ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etmişti.
Ünlü türkücünün Derya Tuna ile ilişkisinden de İdo dünyaya geldi.
Tatlıses'in, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden Elif Ada adında bir kızı dünyaya gelmiş ve 7'nci kez baba olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 31 Mart sonrası ilk 'erken seçim' çağrısı
- İşte İBB Meclisi'ndeki CHP ve AKP'nin üye sayısı
- İktidar böyle eridi
- 'Evrak çalmak için kameraları kapattırdılar'
- Arap basını seçim sonuçlarını nasıl gördü?
- O ilçe AKP'den CHP'ye geçti
- Ezgi Mola'dan 'Turgut Altınok' göndermesi
- ‘Bu teklifi reddedenler…’
- Seçilen adayın hakları alındı!
- Ünlü sanatçı Kadıköy'de muhtar oldu