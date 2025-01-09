Icardi'nin yeni sevgilisi China Suárez kimdir? China Suárez kaç yaşında, nereli?
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin aşk hayatı gündemde yer almaya devam ediyor. Dünya basınının yakından takip ettiği Mauro Icardi sevgilisi China Suárez ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Peki, Icardi'nin yeni sevgilisi China Suárez kimdir? China Suárez kaç yaşında, nereli?
Icardi'nin sevgilisi China Suárez hayatı merak ediliyor. Arjantinli yıldız sosyal medya hesabından China Suarez'li paylaşımlar yaptı. Peki, Icardi'nin yeni sevgilisi China Suárez kimdir? China Suárez kaç yaşında, nereli?
CHİNA SUÁREZ KİMDİR?
China Suárez, 9 Mart 1992 tarihinde Arjantin'in Buenos Aires kentinde dünyaya gelmiştir. Gerçek adı María Eugenia Suárez olan China Suárez, sahne ismini, Çinli bir arkadaşından almış ve bu takma adla tanınmıştır. Genç yaşlardan itibaren oyunculuk dünyasına adım atan Suárez, önce küçük yaşlarda katıldığı yarışmalarla dikkat çekmiş, ardından televizyon dizileri ve filmlerinde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Ünlü oyuncu, oyunculuk kariyerine paralel olarak moda ve müzikle de ilgilenmiş ve bir süre müzik grubu üyeliği yapmıştır.
CHİNA SUÁREZ TİYATRO OYUNLARI
El Método Grönholm (2012)
CHİNA SUÁREZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Casi Ángeles (2007-2010) – TV Dizisi
El Secreto de Amor (2015) – TV Dizisi
Papeles en el viento (2015) – Film
Abzurdah (2015) – Film
El Hijo (2019) – Film
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