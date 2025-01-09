Yayınlanma: 09.01.2025 - 11:26

Güncelleme: 09.01.2025 - 11:26

Galatasaray karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Çağdaş Atan'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Çağdaş Atan kimdir? Çağdaş Atan kaç yaşında, nereli? Çağdaş Atan hangi takımları yönetti?

ÇAĞDAŞ ATAN KİMDİR?

Çağdaş Atan 29 Şubat 1980 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Futbola 8 yaşında ailesinin desteğiyle Altay'ın altyapısında başladı. 2000 yılında Marmarisspor’da profesyonelliğe yükselerek, bu takımla 3. Lig’de şampiyon oldu. Daha sonra eski takımı Altay’a geri döndü ve 2. Lig’de de şampiyonluk yaşadı. Ardından iki sezon Süper Lig’de oynadı. Altay'da oynadığı dönemde bir top toplayıcı çocuğa tokat attığı için spor kamuoyu tarafından sıkça eleştirildi. 2003-04 sezonunda Denizlispor’un formasını giyen Çağdaş, burada gösterdiği performans ile Türkiye millî futbol takımı kadrosuna çağrıldı.

ÇAĞDAŞ ATAN'IN KARİYERİ

2004-05 sezonu öncesinde 1 milyon $ karşılığında Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'ta ilk lig maçına 12 Eylül 2004 tarihinde Sakaryaspor ile oynanan maçta çıkarken, ilk lig golünü 15 Mayıs 2005'te İstanbulspor'a karşı attı. 8 Nisan 2006'daki Malatyaspor maçında taraftarlarla yaşadığı olaylar ve maç sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Beşiktaş yönetimi tarafından 100 bin TL para cezasına çarptırılırken süresiz kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kendisine aralarında RSC Anderlecht, VfL Bochum gibi takımlarında bulunduğu birçok kulüp talip oldu. Ancak tercihini Trabzonspor'dan yana kullandı ve yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Çağdaş Trabzonspor'da ise ilk lig maçına 5 Ağustos 2006'da Kayserispor karşısında çıkarken, ilk lig golünü 14 Ekim 2006 tarihinde Kayseri Erciyesspor ile oynanan ve 3-1 kazanılan maçta attı.Trabzonspor'da 40 lig maçına çıkıp 5 gole imza atan Çağdaş, 2008-09 sezonunun sonunda sözleşmesinin sona ermesi ve Avrupa'da oynama isteği nedeniyle 2 Haziran 2008'de Bundesliga takımlarından Energie Cottbus'a imza attı.

Cottbus'ta ilk lig maçına 22 Ağustos 2008'de Hannover 96 karşısında çıkan Çağdaş, sezonun ilk maçlarında fazla forma şansı bulamamasına rağmen, daha sonraki haftalarda sürekli olarak kadroda yer almaya başladı. Energie Cottbus'la ilk lig golünü 15 Şubat 2009 tarihinde Borussia Dortmund'a attı. Sezon sonunda takımının küme düşmesiyle FC Basel ile 2+1 yıllık olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladı. FC Basel'i seçmesindeki ana neden olarak ise kulübün Avrupa Kupalarında oynayacak olmasını gösterdi.