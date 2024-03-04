İclal Aydın 'Üç Kız Kardeş' dizisinden neden ayrıldığını açıkladı!

Yayınlanma: 04.03.2024 - 13:22

Güncelleme: 04.03.2024 - 13:22

22 Şubat 2022 tarihinde Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Üç Kız Kardeş dizisi izleyici karşısına çıktığı ilk günden beri konuşulan dizilerin arasında yer aldı.

İclal Aydın'ın kaleme aldığı aynı ismi taşıyan romandan ekranlara uyarlanan dram türündeki dizinin reytingleri de epey yüksek seyrediyor.

Başrollerinde Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Berker Güven, Gökberk Demirci gibi isimlerin rol aldığı yapım için İclal Aydın da kamera karşısına geçmişti.

Üç Kız Kardeş dizisinde "Nesrin Kalender" karakterine hayat veren usta isim performansıyla izleyenleri hem güldürmüş hem de epey ağlatmıştı.

Dizinin en güçlü ve sevilen karakterlerinden biri olan "Nesrin"in diziden çıkması da yapımın takipçilerini epey üzmüştü.

Geçtiğimiz gün Merzifon'da düzenlenen 7. Kitap Fuarı'na katılım gösteren İclal Aydın söyleşisiyle dikkat çekti.

Snob Magazin'in haberine göre, ünlü oyuncu ve yazar Üç Kız Kardeş dizisinden neden ayrılığını ilk kez açıkladı.

Başarılı oyuncu Üç Kız Kardeş dizisinden senaryo gereği ayrıldığını belirterek "Benim oynadığım karakter öldükten sonra asıl hikaye başlıyordu. Hikayenin ana temelinde benim oynadığım karakter yoktu" ifadelerini kullandı.