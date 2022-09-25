İddia: Ebru Gündeş, Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evleniyor
Rıza Sarraf ile boşanan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in, Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile evleneceği iddia edildi. İddiaya göre Khoshnaw, Dubai'nin ünlü Burj El Arab binasındaki otelin son üç katında bulunan, geceliği 25 bin dolar olan kral dairesini kiraladı.
Bir süredir yalnız olmayı tercih eden ünlü şarkıcı Ebru Gündeş; inşaat, mobilya ve pazarlama şirketleri olan 28 yaşındaki Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile yeni bir aşka yelken açtı. Aralarındaki 20 yaş farkına rağmen birlikte oldukları iddia edilen çiftin evleneceği öne sürüldü.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesindeki habere göre; 48 yaşındaki Ebru Gündeş'in hiçbir sahnesini kaçırmayan ve en ön sıralardan izleyen Rassan Khoshnaw ile Ebru Gündeş geçen aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı.
KESENİN AĞZINI AÇTI
Servetiyle dudak uçuklatan 28 yaşındaki Rassan Khoshnaw, Dubai'nin ünlü Burj El Arab binasındaki otelin son üç katında bulunan, geceliği 25 bin dolar olan kral dairesini kiraladı.
EVLİLİĞE 'EVET' DEDİ İDDİASI
İddiaya göre Iraklı iş insanı, İtalya'dan davet ettiği dünyaca ünlü kadın piyanisti helikopterle yemek yiyecekleri terasa getirtti. Khoshnaw'ın, 1.8 milyon dolarlık tektaşı çıkararak "Benimle evlenir misin?" dediği öne sürüldü. Ebru Gündeş'in, mutluluk gözyaşları içinde bu teklifi kabul ettiği iddia edildi.
Bir süredir sık sık Dubai'ye gidip gelen Ebru Gündeş'in evlenince tamamen buraya yerleşeceği de iddialar arasında.
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