İdrar içince baş ağrısının geçtiğini söyledi: ‘Sıcak idrarı seviyorum’

16 Eylül 2021 Perşembe, 17:14

54 yaşında olan Carrie Stelee, 2000’li yılların başından beri sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Stelee, uzun bir dönem cilt kanseri tedavisi gördü ve 2006 yılında ise beyin damarı genişlemesi sebebiyle baş ağrısı problemi yaşadı.

Baş ağrısı için 2 yıl boyunca tedavi gören Stelee, bir türlü bu durumdan kurtulamadı.

İnternet üzerinden yaptığı araştırmaların sonucunda idrar tedavisini keşfeden Stelee, bu dönemde cilt kanserinin nüksetmesi tehlikesiyle de karşı karşıyaydı.

Bu sebeple idrar tedavisini denemeye karar verdi. Stelee, her gün bir bardak idrar içmeye başladı. İddiasına göre, 30. günün sonunda 2 yıldır geçmeyen şiddetli baş ağrısı geçti ve kendisini daha sağlıklı hissetmeye başladı.

GÜZELLİK RUTİNİNE DE EKLEDİ

Ayrıca, Steele bu ürünü güzellik rutinlerine de ekledi. İdrarı banyo suyuna ilave eden Steele, yıllarca bu şekilde yıkandı. Bu yöntemle saçlarının daha parlak ve temiz olduğunu söyleyen Stelee “Sıcak idrarı seviyorum. Daha rahatlatıcı ve ferah oluyor” ifadelerini kullandı.

Kendi idrarını içtikten sonra dişlerini fırçalayan Steele, idrar tadını merak edenler için şunları söyledi:

“Bazen tuzlu, bazen şampanya gibi tatlı. Belki biraz limoni”

DOKTORLAR UYARDI

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yayınlanan ‘My Strange Addiction’ (Benim Tuhaf Bağımlılığım) programına konuşan Steele, ailesi ve çevresindekilerin ısrarları ile bir doktorla görüştü.

Doktorlar, idrarının vücuda yarardan çok zarar sağladığını söyledi. Doktorlar idrarın toksik maddeler içerebileceğini belirterek idrarın kesinlikle içilmemesi uyarısında bulundu.