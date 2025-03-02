İftar ne zaman? 2 Mart 2025 Ramazan İmsakiyesi: İstanbul Ankara İzmir iftar ve sahur saatleri....
2 Mart 2025 oruç tutan yurttaşlar iftarın saat kaçta olduğunu merak ediyor. 2 Mart 2025 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri...
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.
Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 26 Mart'ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı ise 30 Mart'ta başlayacak.
Din İşleri Yüksek Kurulunca bu yıl fitre miktarı 180 lira olarak belirlendi.
2 MART İSTANBUL İFTAR SAATLERİ
Gün Tarih İmsak (Sahur) İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
02.03.2025 06:06 -16:29 -19:03 -20:22
2 MART ANKARA İFTAR SAATLERİ
Gün Tarih İmsak (Sahur) İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
02.03.2025 05:51 - 16:15 -18:48 -20:06
2 MART İZMİR İFTAR SAATLERİ
Gün Tarih İmsak (Sahur) İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
02.03.2025 06:14- 16:39 -19:12 -20:28
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