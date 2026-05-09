Iğdır'da yılın ilk hasadı başladı: 200 ton rekolte bekleniyor...

Iğdır'da 2026 yılı tarım sezonunun ilk ürünleri toprakla buluşmasının ardından hasat edilmeye başlandı. Merkeze bağlı Oba köyündeki tarlalarda gerçekleştirilen hasat etkinliğinde üretici Alican Akçan'ın yetiştirdiği marullar toplanarak pazara gönderilmek üzere hazırlandı. Bölge tarımı açısından önemli bir başlangıç olarak değerlendirilen hasada üreticiler yoğun ilgi gösterdi. Hasat programına katılan Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar da tarlaya girerek sezonun ilk marullarını kendi elleriyle topladı. Üreticilerle bir araya gelen Taşolar, bereketli bir sezon temennisinde bulundu. Toplanan marulların başta Doğu Anadolu illeri olmak üzere geniş bir pazara ulaştırılması hedefleniyor. Kentte tarımsal üretimin yıl boyunca farklı ürünlerle devam etmesi beklenirken, üreticiler de sezondan umutlu olduklarını ifade etti.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, burada yaptığı konuşmada, "Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır ilimizden şu an hasat başlamış bulunmakta. İlimizde özellikle mart ayında dikmiş olduğumuz marullarımız şu an hasata geldi. Yaklaşık 200 tonun üzerinde bir marul hasatı bekliyoruz" dedi. İlk hasat olarak marul ile başladıklarını ve sonbahara kadar diğer ürünlerin de hasat edileceğini belirten Tingiş, şunları söyledi:

"Nasip kısmet olursa Haziran ayında karpuz ve kavun hasadımıza devam edeceğiz. Yine kayısı hasadımız da bununla beraber devam edecek. Üreticilerimiz şu an çok güzel bir şekilde üretiyor yapıyorlar, kazanıyorlar. Çıkarmış oldukları marulla Doğu Anadolu illerimizin de ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir altyapıya sahibiz. Üreticilerimiz üretsinler, üretmeye devam etsinler. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her daim yanlarındayız. Yanlarında da yer almaya devam edeceğiz. Bol bereketli, kazasız, belasız, afetsiz bir yıl geçirmesini temenni ediyorum ben üreticilerimize."