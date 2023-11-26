Iğdır’da şeker pancarı yeniden hayat buluyor

Yayınlanma: 26.11.2023 - 09:53

Güncelleme: 26.11.2023 - 10:15

Birçok tarım ürünün yetiştirildiği `Doğu`nun Çukurova’sı` Iğdır’da ekim alanı yok olan ve son yıllarda kaybettiği popülariteyi yeniden kazanmaya başlayan şeker pancarının ekim alanı artmaya devam ediyor.

Yaklaşık 25 yıl önce Iğdırlının geçim kaynağı olan şeker pancarı ortaya çıkan kota nedeniyle ekim alanları azalmaya başlamıştı. Hatırlanacağı üzere şeker üretiminin ihtiyaç üzerinde çıkması ve stokların artmasının önemli bir sorun oluşturmaya başlaması nedeniyle soruna çözüm olarak 1998 yılında şeker pancarı üretimine kota uygulamasına geçilmişti. Kota sorunundan dolayı Iğdırlı çiftçi çareyi şeker pancarı ekmemede bulmuştu. Aradan geçen zaman sonrası Iğdırlı çiftçiler şehirde ekim alanı yok olan şeker pancarına geri dönmeye başladı. I

ğdırlı örmek çiftçi Alican Açkan şeker pancarı üretimine çiftçiler olarak yeniden başladıklarını belirterek; “Şeker pancarı üretiminde önceleri ülkemizde bir kota getirdiler. Kota getirince işte biz dünyaya şeker ihraç ederken birden bire eksiye düştük. Ama şu anda kotanın önünü biraz hükümetimiz açtığı için bu konuda memnuniyet duyuyoruz. Şeker pancarına yeniden başladık. Üretime başladığımız için çiftçi için ülkemiz için milletimiz için daha bolluk bereketli olur” dedi.

Iğdır Ziraat Odası Başkanı Tugay Bağrı Iğdır’da şeker pancarı üretimini yeniden üst seviyeye getirmek istediklerini belirterek; “Şeker pancarı üretimine geçen yıllara göre baktığımız zaman 500 bin tonu aşan bir üretim rekoltesine sahip iken üretim giderek düştü. Bu gerek yanlış gübreleme, kimyasal gübreleme gerek kök hastalığından gerekse ürünün para etmemesinden dolayı çiftçiler alternatif ürün aramaya başlayarak mısır ekmeye başladı. Son iki yıldır mısırda yaşanan bu fiyat sıkıntısından dolayı tekrar pancara yönelme var. Biz pancarın bir alternatif ürün olarak ekilmesini destekliyor ve istiyoruz. Çiftçilerimiz özellikle kota sıkıntısı yaşamaktadır. Diğer bir sıkıntı ise fabrikanın burada olmayışı büyük bir sıkıntıdır. Ayrıca burada kantarın kaldırılması da yine çiftçiler için bir sıkıntıdır. Şeker pancarı ile ilgili sıkıntılarımızı diğer tarım kuruluşları ile el ele vererek çözmeyi düşünüyoruz” dedi.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ise Iğdır’ın tarım ürünü çeşitliliğine dikkat çekerek “İlimizin her geçen gün hem şeker pancarı üretimi artmakta hem de hububat üretimi artmaktadır. 2023 yılı içerisinde şeker pancarı üretimimiz 15 bin ton civarına ulaşmış bulunmaktadır. 2024 yılı içerisinde de bu katma değeri artaraktan devam edecektir, etmesini de hedeflemekteyiz. Üreticilerimizin her daim yanında yer alıyoruz ve yer almaya da devam edeceğiz. 2022 yılı içerisinde pancar üretimimiz 8 bin ton civarında iken 2023 yılı için yüzde yüz bir artış ile 15 bin ton civarına ulaşmaktadır. İlimizin ikliminin güzel olmasından dolayı bu üretimin 2024 yılında da giderek artmasını bekliyoruz. İlimizde üretilen şeker pancarları ilimize yakın bulunan Kars ilindeki şeker pancarı fabrikasına gönderilmektedir” dedi.