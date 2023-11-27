İki üniversite öğrencisinden biri yurt dışına “kariyer” için gitmek istiyor

Yayınlanma: 27.11.2023 - 22:58

Güncelleme: 27.11.2023 - 22:58

Yabancı dil faktörünün önemi, başarılı bir kariyer yolculuğu veya akademik gelecek inşa etmek isteyen her üniversite öğrencisi için her geçen yıl artarken, Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin İngilizce seviyelerine ve bu dile bakış açılarına dair kapsamlı bir araştırma gerçekleştirildi. Dünya çapında 180'den fazla ülkede ve 9 bin lokasyonda İngilizce değerlendirme süreçlerinin standartlaştırılması için çalışan ve TOEIC, TOEFL ve GRE testlerinin resmî sağlayıcısı olan küresel kâr amacı gütmeyen kuruluş ETS Global, "Gençlerin İngilizceye Bakışı" araştırmasını yayımladı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZCA YÜZDE 13'Ü İNGİLİZCE SEVİYELERİNİ "ÇOK İYİ" BULUYOR

140 üniversitede, 145 farklı bölümde öğrenimine devam eden 704 öğrenciyle yürütülen araştırmada, üniversite hazırlık ile 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine farklı sorular yöneltildi. Mühendislik, işletme, iktisat, psikoloji, uluslararası ilişkiler, hukuk gibi bölümlerin öne çıktığı araştırma, öğrencilerin İngilizce seviyelerine ilişkin değerlendirmeleriyle başladı. Buna göre Türkiye'de üniversite öğrencilerinin yalnızca %13,19'u İngilizce seviyelerini çok iyi bulduklarını ifade ederken, "iyi" bulanların oranı %36,44 olarak ölçüldü.

Gençlerin İngilizce seviyelerini çoğunlukla iyi veya orta olarak tanımladıklarına dikkat çeken ETS Global Türkiye Ülke Müdürü Akhan Özten, "Seviyelerini 'orta altı' olarak değerlendiren öğrencilerin oranının %14,20 olduğunu görüyoruz. Öte yandan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu, İngilizcelerini geliştirmeleri gerektiği bilinciyle plan yapıyor. %85'inin yazın İngilizce seviyelerini geliştirmek için bir planı var" dedi.

10 GENÇTEN 9'U ÜNİVERSİTEDEN SONRA YURT DIŞINA GİTMEK İSTİYOR

ETS Global’in araştırması kapsamında yöneltilen "İngilizce bilmenin staj veya iş bulmanı kolaylaştıracağını düşünüyor musun?" sorusuna, öğrencilerin %97'si "evet" yanıtını verdi. Gençlerin neredeyse tamamında İngilizcenin iş hayatındaki ve akademik yaşamdaki önemine dair bilinç olduğunu belirten Akhan Özten, “Bunun bir sebebi de gençlerin gelecek planları. Zira araştırmaya katılan 10 gençten yaklaşık 9’u (%87), üniversiteden sonra yurt dışına gitmek istiyor. Mühendislik bölümlerinde okuyan gençlerde de bu oran %89 olarak ölçülüyor. Üniversiteden sonra yurt dışına gitme isteğinin nedenleri arasında ise kariyer öne çıkıyor. 2 gençten biri (%51,35) ‘kariyer için’ yurt dışına gitmeyi planladığını söylüyor” diye konuştu.

ERASMUS TERCİHİ ALMANYA

ETS Global’in “Gençlerin İngilizceye Bakışı” araştırması kapsamında, üniversite ikinci sınıf öğrencilerine Erasmus'a gitmek isteyip istemedikleri de soruldu. Öğrencilerin %67'si Erasmus'a gitmek istediklerini belirtirken, Erasmus ülke tercihleri arasında başı Almanya çekti. Almanya'yı Birleşik Krallık, Polonya, Hollanda ve İspanya izledi.

Araştırmanın, öğrencilerin İngilizce dil yetkinlik seviyelerini değerlendirmeleri ve gelecekleri için ne kadar önem verdikleri açısından çok kıymetli olduğunu vurgulayan ETS Global Türkiye Ülke Müdürü Akhan Özten, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Türkiye'deki üniversite öğrencileri, İngilizce başta olmak üzere yabancı dil öğrenimini gelecekteki başarılarıyla ilişkilendiriyor. Ayrıca Türk gençleri arasında küresel yetenek havuzlarına ilgi de her geçen yıl artıyor. Ana dili İngilizce olmayanlar için standartlaştırılmış test ve öğrenme çözümler sunan, TOEIC ve TOEFL gibi profesyonel ve akademik İngilizce yetkinliklerinin ölçümünde küresel standart kabul edilen sınavların resmî sağlayıcısı ETS Global olarak, dünyanın en büyük organizasyonlarının doğru dil yetkinliklerine sahip adaylarla buluşmasını kolaylaştırıyoruz. İnsanları ve kurumları başarıya ulaştırmak için çalışıyoruz. Türkiye’deki gençlerin İngilizceye bakışını özetlediğimiz bu araştırmanın herkes için faydalı olmasını dileriz.”