İkinci cemre düştü mü? Cemre suya ne zaman düşecek?

Cemre düşmesi, havaların ısınmaya başlamasıyla öne çıkıyor. Halk arasında baharın habercisi olarak anılan cemre düşmesi, yedi gün ara ile havaya, suya ve toprağa düşer. Peki, İkinci cemre düştü mü? Cemre suya ne zaman düşecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 11:26
İkinci cemre düştü mü? Cemre suya ne zaman düşecek?
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'İkinci cemre ne zaman düşecek?' sorusu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. İlk olarak havaya sonra suya ve en son toprağa düşen cemrenin soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor. Peki, İkinci cemre düştü mü? Cemre suya ne zaman düşecek?

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışına cemre düşmesi adı verilir. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

2024 yılının ilk cemresi 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşmüştü.

Yılın ikinci cemre düşmesi ise suya 26-27 Şubat tarihlerinde olacak.

Üçüncü cemre toprağa 5-6 Mart tarihlerinde düşecek. Böylece birer hafta ara ile düşen cemreler baharın da habercisidir.


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