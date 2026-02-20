İkinci cemre ne zaman düşecek? İkinci cemre nereye düşecek?

İlk cemrenin havaya düşmesinin ardından, 21 Mart’ta başlayacak baharın habercisi olarak kabul edilen cemrelerin tarihleri ve özellikle ikinci cemrenin ne zaman düşeceği merak konusu oldu. Peki, ikinci cemre ne zaman düşecek? İkinci cemre nereye düşecek? İşte ayrıntılar...

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İkinci cemre, 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşer; bu tarihten itibaren deniz, göl ve akarsularda ısınma başlar ve buzların çözülme süreci hız kazanır.

İKİNCİ CEMRE NEREYE DÜŞECEK?

İkinci cemre suya düşecek.

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

1. Cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. Baharın ilk belirtisidir; atmosferdeki soğuk kırılmaya başlar ve güneş ışınlarının etkisi hissedilir.

2. Cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşer. İkinci cemre ile birlikte deniz, göl ve akarsularda ısınma başlar; buzların çözülme süreci hızlanır.

3. Cemre 5 - 6 Mart tarihlerinde toprağa düşer. Son cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte kır çiçekleri açmaya başlar, ağaçlara su yürür ve tarımsal faaliyetler ivme kazanır.