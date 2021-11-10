İkinci 'tost' vakası: Oyuncu Ümit Erdim, 'waffle videosu' davasını kazandı
Waffle yemek için gittiği restoranda çekilen videosunun kendisinden habersiz firmanın reklam yüzü olarak kullanıldığını belirten ünlü oyuncu Ümit Erdim, açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, oyuncunun görüntüsünün izinsiz olarak reklamda kullanılmasının kişilik haklarına saldırı olduğunu belirterek, waffle firmasının 50 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.
Oyuncu Ümit Erdim, Etiler’de bulunan lüks bir restorana giderek waffle yemek istedi. İddiaya göre mekan sahibinin ısrarı üzerine mutfağa giren oyuncu, firmaya ait önlüğü giyerek bir de video çektirdi. Erdim, bir süre sonra reklam panolarında söz konusu waffle markasının reklam yüzü gibi lanse edildiğini, fotoğrafının kendisinden izinsiz kullanıldığını gördü.
DAVA AÇMIŞTI
İstanbul Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesine fotoğraflarının kullanılmasının yasaklanmasını isteyerek tazminat davası açan Ümit Erdim, kişilik haklarına saldırıldığını belirtti.
BILLBOARDLARDA GÖRÜNCE ŞAŞIRDI
Firma sahibi Adnan U. Erdem’in restorana geldiği gün mutfağa girip waffle yapmak istediğini, önlüğü giyip waffle’ın nasıl yapıldığını tarif eden video çekmek istediğini ileri sürdü. Erdim ise videoyu isteyerek çektirdiğini ama video ve görüntülerin reklam amaçlı kullanılacağını bilmediğini, billboardlarda resmini görünce şok yaşadığını söyledi.
50 BİN TL TAZMİNAT KARARI
Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; davanın karar duruşmasında tarafları avukatları temsil etti. Hakim davayı bitirdiğini açıklayarak firmanın 2017'den başlayacak yasal faizle Ümit Erdim'e 10 bin TL manevi, 40 bin TL maddi olmak üzere toplam 50 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.
Görüntülerin izinsiz kullanılmasının kişilik haklarına saldırı olduğunu belirten mahkeme ayrıca firmanın görüntüleri artık kullanmadığını belirterek, tecavüzün durdurulmasına gerek kalmadığını belirtti.
SELÇUK YÖNTEM DE TAZMİNAT KAZANMIŞTI
Oyuncu Selçuk Yöntem, tost yerken çekilen bir fotoğrafının Bambi Kafe'nin menüsünde izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle açtığı davadan 100 bin TL maddi ve 50 bin TL manevi tazminat kazanmıştı.
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