Oyuncu Ümit Erdim: 'Şişmanlar yalancıdır, kendimden biliyorum'
Buket Aydın’ın sunduğu 'Tarafını Seç' programının bu haftaki konukları ünlü oyuncular Eser Yenenler ile Ümit Erdim oldu. “Kamera önünde kilolu olmak avantaj mı, dezavantaj mı?” sorusunun tartışıldığı programda Eser Yenenler “Avantaj” fikrini savunurken, verdiği kilolarla gündem olan Ümit Erdim tam tersi görüşü savundu.
Haber Global ekranlarında Buket
Aydın’ın sunumuyla yayınlanan Tarafını Seç programının bu haftaki konukları
ünlü oyuncular Eser Yenenler ile Ümit Erdim'di.
"Kamera önünde kilolu olmak
avantaj mı, dezavantaj mı?" sorusunun tartışıldığı programda Eser Yenenler
"Avantaj" fikrini savunurken, verdiği kilolarla gündem olan Ümit
Erdim tam tersi görüşü savundu.
Kilolu insanların kariyerlerinin
daha kalıcı olduğunu söyleyen Eser Yenenler "Jönlerde şöyle bir durum var,
acaba ne kadarını görselimle, ne kadarını yeteğimle gerçekleştirdim. Bu konuda
çıkmaza giriyor bence jönler. Ben yüzde 100 yeteneğimle buraya geldim. Fiziksel
güzelliğimle gelemediğime göre yeteneğimle geldim" dedi.
Bu açıklama sonrası Buket Aydın'ın
"Jönler sadece yakışıklılıklarıyla mı varlar demek istiyorsun?"
sorusu üzerine ise "Jönler gibi dizilerde dakikalarca uzun uzun bakamam,
bana gülme gelir. Bön bön değil, jön jön bakıyorlar" cevabını verdi.
"ÜMİT KİLOLU KALSAYDI, DAHA
ÇOK BULACAKTI"
Programda fikren karşı karşıya
geldiği meslektaşına verildiği kilolar sonrası oyunculuk teklilifi gelmemesini
"Ümit'in en sevdiğimiz rolleri hep şişman karakterler. Kilolu olmak onun
için de bir avantajdı. Belki tombik karakterle devam etseydi daha fazla iş
bulacaktı ama belki mutsuz olacaktı" şeklinde değerlendirdi.
ÜMİT ERDİM: ŞİŞMANLAR YALAN SÖYLER
Programda "Kamera
önündekilerin zayıf olması avantaj" fikrini savunan Ümit Erdim ise
"Şişmanlar yalancıdır. Şişman kendisine yalan söyler" iddiasında
bulundu.
Erdim, şu ifadeleri kullandı:
"Eski şişman olarak
konuşuyorum. Bir de konuşmaya hakkım var. Çünkü o tarafı da biliyorum. Ben
burada konuşma hakkını kendimde görüyorum. Şöyle bir problem var. Şişmanlar
yalancıdır. Şişmanlar birilerine yalan söyler demiyorum, her şeyden önce
kendine yalan söyler. Şişman adam kendini ikna etmek zorundadır. Bu ameliyat
olmadan önceki 15 yıl boyunca kendime yalan söyledim. Ya işte böyle çok
mutluyum. Aslında bu da bir tarz. Şişman insan kendine hep yalan söyler.
Dediniz ya az önce neden hep sempatik denir, çünkü başka çareniz yok. Kendinizi
buna inandırırsınız başka çareniz yoktur. Ancak diğer tarafa geçince bu
gerçeklerler yüzleşirsiniz."
"ESER'E, PELİN'E BAŞROL
YAPTIRMAZLAR"
"Zayıf olursan daha çok
avantajın var her şeyde. Birinin adamı değilsen şişman adamı öteki tarafa
geçirmiyorlar. Eser'e bir drama verip, başrol yaptırmazlar" diyen Erdim,
"Şişmanlara başrol vermiyorlar. Sadakatsiz'de Caner Cindoruk ile Cansu
Dere'nin yerine Eser ile Pelin'in eski halini koymazlar" iddiasında
bulundu.
Sözlerini "Bizim coğrafyada böyle. Şişmansan çirkinsin" diye devam ettiren Ümit Erdim, Ebru Şallı'nın "Şişman kadın güzel değildir" yorumuyla ilgili olarak "Ebru Şallı hayatında güzel görmemiş" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
En Çok Okunan Haberler
- Hande Fırat'ın acı günü
- Dolar ve avro fırladı
- Boğaziçi’nde bir intihal daha
- Erdoğan'ın Angola ziyaretindeki görüntüleri gündem oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Kılıçdaroğlu ve Akşener'i bekleyen tuzak
- Sedat Peker'den 'Deli Çavuş' açıklaması
- Gri liste kararı sonrası dolar fırladı
- Bloomberg, faiz kararını böyle duyurdu
- Meteoroloji'den kritik uyarı