Oyuncu Ümit Erdim: 'Şişmanlar yalancıdır, kendimden biliyorum'

22 Ekim 2021 Cuma, 10:16

Haber Global ekranlarında Buket Aydın’ın sunumuyla yayınlanan Tarafını Seç programının bu haftaki konukları ünlü oyuncular Eser Yenenler ile Ümit Erdim'di.

"Kamera önünde kilolu olmak avantaj mı, dezavantaj mı?" sorusunun tartışıldığı programda Eser Yenenler "Avantaj" fikrini savunurken, verdiği kilolarla gündem olan Ümit Erdim tam tersi görüşü savundu.

Kilolu insanların kariyerlerinin daha kalıcı olduğunu söyleyen Eser Yenenler "Jönlerde şöyle bir durum var, acaba ne kadarını görselimle, ne kadarını yeteğimle gerçekleştirdim. Bu konuda çıkmaza giriyor bence jönler. Ben yüzde 100 yeteneğimle buraya geldim. Fiziksel güzelliğimle gelemediğime göre yeteneğimle geldim" dedi.

Bu açıklama sonrası Buket Aydın'ın "Jönler sadece yakışıklılıklarıyla mı varlar demek istiyorsun?" sorusu üzerine ise "Jönler gibi dizilerde dakikalarca uzun uzun bakamam, bana gülme gelir. Bön bön değil, jön jön bakıyorlar" cevabını verdi.

"ÜMİT KİLOLU KALSAYDI, DAHA ÇOK BULACAKTI"

Programda fikren karşı karşıya geldiği meslektaşına verildiği kilolar sonrası oyunculuk teklilifi gelmemesini "Ümit'in en sevdiğimiz rolleri hep şişman karakterler. Kilolu olmak onun için de bir avantajdı. Belki tombik karakterle devam etseydi daha fazla iş bulacaktı ama belki mutsuz olacaktı" şeklinde değerlendirdi.

ÜMİT ERDİM: ŞİŞMANLAR YALAN SÖYLER

Programda "Kamera önündekilerin zayıf olması avantaj" fikrini savunan Ümit Erdim ise "Şişmanlar yalancıdır. Şişman kendisine yalan söyler" iddiasında bulundu.

Erdim, şu ifadeleri kullandı:

"Eski şişman olarak konuşuyorum. Bir de konuşmaya hakkım var. Çünkü o tarafı da biliyorum. Ben burada konuşma hakkını kendimde görüyorum. Şöyle bir problem var. Şişmanlar yalancıdır. Şişmanlar birilerine yalan söyler demiyorum, her şeyden önce kendine yalan söyler. Şişman adam kendini ikna etmek zorundadır. Bu ameliyat olmadan önceki 15 yıl boyunca kendime yalan söyledim. Ya işte böyle çok mutluyum. Aslında bu da bir tarz. Şişman insan kendine hep yalan söyler. Dediniz ya az önce neden hep sempatik denir, çünkü başka çareniz yok. Kendinizi buna inandırırsınız başka çareniz yoktur. Ancak diğer tarafa geçince bu gerçeklerler yüzleşirsiniz."

"ESER'E, PELİN'E BAŞROL YAPTIRMAZLAR"

"Zayıf olursan daha çok avantajın var her şeyde. Birinin adamı değilsen şişman adamı öteki tarafa geçirmiyorlar. Eser'e bir drama verip, başrol yaptırmazlar" diyen Erdim, "Şişmanlara başrol vermiyorlar. Sadakatsiz'de Caner Cindoruk ile Cansu Dere'nin yerine Eser ile Pelin'in eski halini koymazlar" iddiasında bulundu.

Sözlerini "Bizim coğrafyada böyle. Şişmansan çirkinsin" diye devam ettiren Ümit Erdim, Ebru Şallı'nın "Şişman kadın güzel değildir" yorumuyla ilgili olarak "Ebru Şallı hayatında güzel görmemiş" ifadelerini kullandı.