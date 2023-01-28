Dört aylık yapışık ikiz bebekler, 11 saat süren ameliyat sonucunda ayrıldılar
Göbeklerinden yapışık olarak dünyaya gelen 16 haftalık ikiz bebekler, 11 saat süren başarılı ameliyatın ardından birbirinden ayrıldı.
ABD'de karınlarından yapışık olarak doğan ikiz bebekler, 11 saat süren zorlu bir ameliyatın ardından başarıyla ayrıldı.
Göğüs kemiğinden göbek deliğine yapışık olarak dünyaya gelen ve durumları nedeniyle bir karaciğeri paylaşan 16 haftalık AmieLynn Rose ve JamieLynn Rae Finley, hassas bir operasyonla ayrıldı.
Ekim 2022'de Texas Health Harris Methodist Hospital Fort Worth'da erken doğumlarından bu yana ilk kez ayrı yataklara alındılar.
Teksas'taki Cook Childrens Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen ameliyat, Dr. José Iglesias liderliğindeki 25 uzmandan oluşan bir ekip tarafından yapıldı.
Dr. Iglesias, ameliyatın "bebeklere sağlıklarını ve gelişimlerini iyileştirme şansı" vereceğini belirterek, "doğduklarından beri oldukları gibi eşsiz, bireysel küçük kızlar olarak büyüyebileceklerini" söyledi.
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