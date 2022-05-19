İklim değişikliği göstergeleri 2021'de 'en yüksek' seviyelerine çıktı
Dünya için önem taşıyan 4 önemli iklim değişikliği göstergesinin, sanayi dönemi öncesi yıllarına kıyasla rekor seviyelere yükseldiğini bildirildi. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taals, "İklimimiz gözümüzün önünde değişiyor" diye konuştu.
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), yayımladığı 2021 Küresel İklim Durumu raporunda, geçen yılki sera gazı sıkışması, deniz seviyesi artışı, okyanus sıcaklığı ve okyanus asitlenmesi oranlarına dair veriler paylaşıldı.
Raporda, dünyada bu 4 iklim değişikliği göstergesinin geçen yıl, sanayi dönemi öncesi 1850-1900 yıllarından bu yana en yüksek seviyelere çıktığı belirtildi.
Son 7 yılın, sanayi dönemi öncesinden bu yana en sıcak 7 yıl olduğu yinelenen raporda, geçen yılki yüksek küresel sıcaklıkta La Nina iklim olayının etkili olduğu kaydedildi.
"İKLİMİMİZ GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE DEĞİŞİYOR"
Raporda ifadelerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Petteri Taals, ilerleyen yıllarda küresel ısı seviyesinin son 7 yılın da üstüne çıkabileceği uyarısında bulunarak, "İklimimiz gözümüzün önünde değişiyor. İnsan kaynaklı sera gazı salınımlarının yol açtığı sıcaklık, gezegenimizi nesiller boyu ısındıracak" ifadesini kullandı.
Taals, gereksiz karbon salınımı durdurulmadıkça deniz seviyesi yüksekliği, okyanus sıcaklığı ve asitlenmesinin yüzyıllarca süreceğini vurguladı.
Örgütün yıl başında yayımladığı raporda, 2021'de kaydedilen ortalama küresel sıcaklığın, sanayi dönemi öncesi 1850-1900 yıllarındaki ortalama sıcaklıktan 1,11 santigrat derece daha fazla olduğu saptanmıştı.
Geçen yıl yayımlanan Sera Gazı Bülteni'nde de sera gazı türlerinden karbondioksitin yoğunluğunun 2020'de milyonda 413,2 parçacığa ulaştığı ve bu oranın hem 2011'den bu yana en yüksek yıllık artış olarak kayda geçtiği hem de sanayi devri öncesinden yüzde 149 daha fazla olduğu belirtilmişti.
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