'Darth Vader' böceği keşfedildi: Derin denizlerin gizemli canlıları bilimi hayrete düşürdü

Yayınlanma: 16.01.2025 - 22:33

Güncelleme: 16.01.2025 - 22:33

Derin denizlerin karanlık dünyasından gelen bir yaratık, bilim insanlarını hem şaşırttı hem de heyecanlandırdı. Star Wars’un ünlü kötü karakteri Darth Vader’ın kaskına benzeyen kafasıyla dikkat çeken bu dev deniz böceği, "Bathynomus vaderi" adıyla bilim literatürüne girdi. Yaklaşık 33 santimetre uzunluğa ve 1 kilogram ağırlığa ulaşabilen bu deniz böceği, Vietnam’ın Spratly Adaları açıklarında keşfedildi.

VİETNAM SULARINDA TANIMLANAN DEV DENİZ YENGECİ

Bathynomus vaderi, Vietnam sularında tanımlanan ilk dev deniz böceği olma özelliği taşıyor. Keşif, 2022 yılında Hanoi Üniversitesi araştırmacılarının Vietnam’ın Quy Nhon şehrinden dört dev deniz böceği satın almasıyla başladı. Numuneler, Singapur Ulusal Üniversitesi’ndeki kabuklu uzmanı Peter Ng’ye gönderildi ve ekip, bu yaratıkların daha önce tanımlanmamış bir tür olduğunu belirledi.

DERİN DENİZLERİN TEMİZLEYİCİLERİ OLARAK TANINIYORLAR

Bathynomus cinsine ait bu böcekler, karada yaşayan ve bahçelerde sıkça görülen "tesbih böcekleri" ile akrabadır. Ancak denizlerde yaşayan bu dev türler, okyanusun derinliklerinde ölü balık, yengeç ve organik maddelerle beslenerek temizlikçi bir rol üstlenir. Derin denizlerin karanlık dünyasında hayatta kalabilmek için adaptasyon geliştiren bu türler, deniz ekosisteminin önemli bir parçasıdır.

'DARTH VADER' LEZZET HALİNE GELECEK

Son yıllarda Bathynomus türleri, yerel balıkçılar için tesadüfi bir yan ürün olmaktan çıkarak lüks bir deniz ürünü haline geldi. Vietnam’ın Dà N?ng, Hanoi ve H? Chí Minh şehirlerindeki deniz ürünleri pazarlarında canlı olarak satılan bu türler, ıstakozdan bile daha pahalı bir delicacy olarak sunuluyor.