Mürver suyunun zayıflamaya etkisi keşfedildi

Yayınlanma: 14.01.2025 - 11:25

Güncelleme: 14.01.2025 - 11:25

Nutrients dergisinde yayınlanan araştırma, bir hafta boyunca günde yaklaşık 340 gram mürver suyu içmenin bağırsakta yaşayan mikrop topluluğunu değiştirmek ve vücudun glikoz toleransını ve yağ oksidasyonunu iyileştirmek için “güçlü bir araç” olabileceğini buldu.

Avrupa'ya özgü mürver ağaçlarında bulunan koyu mor meyve, tıbbi bir bitki ve bağışıklık sistemi için bir takviye olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Ancak, ABD'deki Washington Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar, diğer sağlık yararlarının yeterince anlaşılmadığını söyledi.

Çalışmanın eş yazarı Patrick Solverson, “Mürver, ticari ve besinsel olarak yeterince takdir edilmeyen bir meyvedir. Şimdi insan sağlığı için değerini anlamaya başlıyoruz ve sonuçlar çok heyecan verici” dedi.

Randomize, plasebo kontrollü bu küçük çalışmada meyvenin 18 aşırı kilolu yetişkin üzerindeki etkileri değerlendirildi. Katılımcılar ya mürver suyu ya da benzer tat ve renkte bir plasebo tüketti.

Araştırmacılar, mürver suyu tüketen katılımcıların, firmicutes ve actinobacteria gibi bakteri grupları da dahil olmak üzere yararlı bağırsak mikroplarının miktarını önemli ölçüde artırdığını tespit etti. Bilim insanları, meyve suyunun bakteroidetes gibi zararlı bakterilerin miktarını da azalttığını söyledi.

METABOLİZMAYI DA İYİLEŞTİRİYOR

Bilim insanları, mürver müdahalesinden kaynaklanan mikrobiyal değişikliklerin metabolizmayı da iyileştirdiğini buldu.

Önceki çalışmalar, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunun optimal besin emiliminin anahtarı olduğunu gösterdi. Yeni çalışma, mürver suyunun katılımcıların kan glikoz seviyelerini yaklaşık yüzde 24 oranında düşürdüğünü ve karbonhidrat tüketiminden sonra vücudun şekerleri işleme yeteneğini önemli ölçüde artırabileceğini gösterdi.

Meyve suyu tüketen katılımcıların insülin seviyelerinde yüzde 9'luk bir düşüş görüldü. Araştırmacılar ayrıca, yüksek karbonhidratlı bir yemekten sonra ve egzersiz sırasında meyve suyu içenler arasında yağ oksidasyonunun veya yağ asitlerinin parçalanmasının önemli ölçüde arttığını tespit etti.

Bilim insanları bunun, meyvenin anti-enflamatuar, anti-diyabetik ve antimikrobiyal etkileri bilinen bitki bazlı biyoaktif bileşikler olan yüksek antosiyanin konsantrasyonundan kaynaklanabileceğini söylüyor.

Solverson, “Bu çalışma, yüzyıllardır halk ilacı olarak kullanılan mürverin metabolik ve prebiyotik sağlık için sayısız faydası olduğuna dair giderek artan kanıtlara katkıda bulunmaktadır” diye konuştu.