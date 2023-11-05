İlber Ortaylı Atatürk'ün boyunu açıkladı sosyal medyadan tepki geldi

Yayınlanma: 05.11.2023 - 09:48

Güncelleme: 05.11.2023 - 09:50

"Atatürk" filminin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli ve yönetmeni Mehmet Ada Öztekin ünlü tarihçi İlber Ortaylı’yla buluştu.

Filmin "Atatürk The Movie" adlı youtube kanalında yayınlanan söyleşide İlber Ortaylı, ulu önderimizin boyunun 1.62 olduğunu belirtti ve videonun 5. dakikasında "Nurettin Türsan Paşa rahmetli o çok incelerdi. Atatürk’ü 1.62 olarak verdi… O doğru… Tabii duruşlarını ayarlıyor devamlı falan ama vücut çok dinamik… Yani sizin resimlerde gördüğünüz gibi değil, dinamik… Mesela kalkıyor. Dans ediyor baloda dans ediyor, dans ediyor derken hareketli danslar…. Onlar ve bilgili ve ölçülü danslar… Bugün herkes dans ediyor tepiniyorlar, hiçbir şekilde hiçbir ritim kabiliyeti olmayanlar bile giriyor işe Halbuki o zaman öyle biri dans edemez ritim duygusu olması lazım…" dedi.

Atatürk’ün resmi kayıtlarda ise "boyu 1.74, kilosu 74, ayakkabı numarası ise 42" olarak belirtiliyor.

İlber Ortaylı’nın bu açıklamasını sosyal medyada okuyanlar Atatürk’ün boyunun fotoğraflarına bakıldığında 1.62 olamayacağını savundu.