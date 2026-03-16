Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın hayatını kaybetmesinin ardından kızı Tuna Ortaylı'nın hayatı merak edildi. Peki, İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı kimdir? Tuna Ortaylı kaç yaşında, ne iş yapıyor?

İLBER ORTAYLI'NIN KIZI TUNA ORTAYLI KAZICI KİMDİR?

İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı Kazıcı, hakkında pek fazla bilgi bulunmasa da sosyal bilimler ve kültürel miras alanlarında akademik çalışmalara dönüştüren bir isim olarak biliniyor.

1982 yılında dünyaya gelen Kazıcı, eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra çeşitli üniversitelerde ders vermiş ve bilimsel yayınlara katkı sağlamıştır. Sosyal bilimler ile kültür alanlarında kendini geliştiren Kazıcı, Türkiye'de hem de yurtdışında çeşitli araştırma ve projelerde yer aldı.

2010 yılında New York Üniversitesi’nde sanat yönetimi sertifika programına katılan Kazıcı, New York’taki The Metropolitan Museum of Art’ta staj yaptı ve müzecilik ile sanat yönetimi alanında deneyim kazandı.