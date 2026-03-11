Tarihçi, akademisyen ve yazar, Türk Tarih Kurumu şeref üyesi İlber Ortaylı hastanede tedavi görüyor. Peki, İlber Ortaylı'nın sağlık durumu nasıl? İlber Ortaylı'nın hastalığı nedir?

İLBER ORTAYLI HASTA MI, SAĞLIK DURUMU NASIL, HASTALIĞI NEDİR?

İlber Ortaylı'nın sağlık süreci, Şubat ayında başlayan böbrek rahatsızlığı ve buna bağlı cerrahi müdahale ile başlamıştı. İlk operasyonun ardından taburcu olması beklenen Ortaylı’nın, Pazar gecesi yaşadığı ani kanama nedeniyle acil müdahaleye alındığı öğrenildi.

İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin ailesinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada "

"İlber Ortaylı’nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz" denildi.