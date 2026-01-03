İlber Ortaylı son sağlık durumunu paylaştı: 'Bir süre...'

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı yeni yıl hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Sağlığının iyiye gittiğini belirten Ortaylı, bir süre yeni kitaplarının yazımıyla ilgileneceğini belirtti.

“Ekonomik dertlerle boğuştuğumuzun elbette farkındayım“ diyen Ortaylı takipçilerine yeni yılda hayatlarını küçük zevklerle düzenlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Ortaylı ekim ayında şikayetleri ardından hastaneye başvurmuştu.

"SAĞLIK SORUNLARIYLA DOLU BİR YIL GEÇİRDİM"

İlber Ortaylı paylaşımında şöyle yazdı:

“Sevgili okurlarım,

Biraz sıkıntılar ve sağlık sorunlarıyla dolu bir yıl geçirdim. Şimdi ise daha iyiye gidiyorum. Bunu Koç Hastanesi’nin değerli doktorlarına, hemşirelerine ve tüm sağlık personeline borçluyum. Bir müddet, yakında yayımlanacak kitaplarıma yoğunlaşacağım. Sizlerle yeniden buluşacağımız günleri de iple çekmiyor değilim.

Sıkıntılı bir hayat yaşadığımızın, ekonomik dertlerle boğuştuğumuzun elbette farkındayım. Ancak hayat, bütün bunların içinde kendimizi zehir etmeye gelmez. Etrafımıza biraz daha dikkatle bakmak, hayatımızı küçük zevklerle de olsa yeniden düzenlemek bizim elimizde.

Hepinize sağlıklı, huzurlu ve iyi yıllar diliyorum.“