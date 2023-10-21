İlber Ortaylı'dan kitap önerileri: Her kütüphanede olmalı

Yayınlanma: 21.10.2023 - 13:04

Güncelleme: 21.10.2023 - 13:04

Prof. Dr. İlber Ortaylı, her Türk gencinin okuması gereken kitap önerisinde bulundu. İşte o kitaplar...

Madame Bovary – Gustave Flaubert

“Madame Bovary” Gustave Flaubert’in en ünlü romanlarından biridir. Bu eser, 19. yüzyılın başında yazılmış ve edebiyat tarihinde önemli bir yere sahiptir. Roman, Fransız taşra burjuvazisinin yaşamını gerçekçi bir bakış açısıyla ele alır ve bu sınıfın yaşam tarzını, tutkularını ve hayal kırıklıklarını detaylı bir şekilde betimler

Semerkant – Amin Maalouf

“Semerkant” Amin Maalouf’un 1988 yılında yazdığı bir romandır. Bu kitap, yazarın Doğu kültürüne ve tarihine olan ilgisini yansıtan önemli eserlerinden biridir. Kitap, iç içe geçmiş iki hikayeyi anlatarak başlar. Birincisi, ünlü İranlı şair ve filozof Ömer Hayyam’ın hayatına ve ikincisi, bir elyazmasının yazılma ve tarih boyunca nasıl korunduğuna dair bir hikaye. Kitap, 1072 yılında İran’ın Semerkant şehrinde başlayan ve 1912’de Atlantik Okyanusu’nda son bulan bir serüveni anlatır.

Karamazov Kardeşler – Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski’nin ‘Karamazov Kardeşler’ adlı eseri, dünya edebiyatının en önemli başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. Roman, Fyodor Pavloviç Karamazov adlı bencil, paraya ve zevke düşkün bir karakterin esrarengiz ölümü etrafında döner.

Kral Lear – William Shakespeare

Kral Lear, William Shakespeare’ın ünlü trajedilerinden biridir ve genellikle İngiliz edebiyatının en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilir. Oyun, İngiliz tarihine dayanan kurgusal bir hikayeyi temel alır ve Kral Lear adındaki bir hükümdarın yaşlılık döneminde krallığını üç kızı arasında bölmesi sonucu ortaya çıkan trajik olayları anlatır.

İnce Memed – Yaşar Kemal

“İnce Memed” Yaşar Kemal’in ünlü romanlarından biridir. Bu roman, “İnce Memed Dörtlüsü” olarak da bilinen dört kitaplık bir serinin ilk romanıdır. Yaşar Kemal, Çukurova’nın doğal güzelliklerini ve insanların yaşamlarını etkileyen toplumsal sorunları büyüleyici bir şekilde anlatarak bu dört kitaplık seriyi yazmıştır. Roman, Memed’in hikayesine odaklanır.