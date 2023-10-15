İlber Ortaylı öneriyor: Her Türk genci bu klasik müzik albümlerini dinlemeli...

Yayınlanma: 15.10.2023 - 23:52

Güncelleme: 16.10.2023 - 00:06

Ünlü tarihçi ve bilim insanı İlber Ortaylı, sadece tarih ve kültürle ilgilenen bir isim olarak değil, aynı zamanda sanat dünyasının içinde de büyük bir merakla yer alıyor. Bilgeliği ve kültürel birikimiyle tanınan Ortaylı, sanat tutkunlarına kitaptan filme hatta albüme kadar çeşitli eserleri sıklıkla öneriyor. İşte İlber Ortaylı'nın sanat tutkunlarına "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?" isimli kitabında önerdiği klasik müzik albümleri...

WAGNER, DER RING DES NIBELUNGEN - VIENNA PHILHARMONIC ORCHESTRA, VIENNA STATE OPERA CHORUS

Viyana Filarmoni Orkestrası, Avusturya'da bulunan ve dünyanın en iyi senfonik müzik topluluğu olarak bilinen orkestrası.

BEETHOVEN: SYMPHONIES NOS 5&7 - VIENNA PHILHARMONIC, CARLOS KLEIBER

Carlos Luis Bonifacio Kleiber, tüm zamanların en büyük orkestra şeflerinden biri olarak kabul edilen Avusturyalı bir orkestra şefi

BACH: GOLDBERG VARIATIONS - GLENN GOULD

Bach: The Goldberg Variations, Kanadalı klasik piyanist Glenn Gould'un ilk albümü. 1956 tarihli albüm, Gould'un uluslararası alanda tanınan bir piyanist olarak kariyerini başlatarak en tanınmış piyano kayıtlarından biri haline getirdi.

SCHUBERT: THE PIANO SONATAS - WILHELM KEMPFF

Wilhelm Kempff 1895 doğumlu Alman piyanist ve besteciydi. Repertuarında Bach, Mozart, Chopin, Schumann, Liszt ve Brahms yer alsa da Kempff özellikle Ludwig van Beethoven ve Franz Schubert'in müziğine getirdiği yorumlarla tanınmış ve her iki bestecinin de tüm sonatlarını kaydetmiştir.

HAYDN: THE 'STURM UND DRANG' SYMPHONIES - THE ENGLISH CONCERT/TREVOR PINCOCK

Franz Joseph Haydn, Avusturyalı klasik müzik bestecisi. Hem Mozart’ı hem Beethoven’ı etkilemiştir. "Baba Haydn" olarak bilinir. En çok senfoni türündeki eserleriyle tanınır; bu türde 104 eser verdi.

BACH: BRANDENBURG CONCERTOS

Johann Sebastian Bach'ın Brandenburg Konçertoları, Bach tarafından 1721 yılında Brandenburg-Schwedt Margrave'i Christian Ludwig'e sunulan altı enstrümantal eserden oluşan bir koleksiyondur.

PUCCINI: TOSCA

Giacomo Puccini 1858 doğumlu İtalyan besteci. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başındaki en büyük besteciler arasında yer almaktadır.

BEETHOVEN: LATE SPRING QUARTETS

Ludwig van Beethoven 1770 yılında doğan, Klasik dönemden Romantik döneme geçiş sürecine büyük katkı sağlamış ve gelmiş geçmiş en ünlü ve en etkileyici bestecilerden biri olarak kabul edilen Alman piyanist ve besteci.

BEETHOVEN: COMPLETE PIANO SONATAS

Ludwig van Beethoven 1795 ile 1822 yılları arasında 32 olgun piyano sonatı yazmıştır. Başlangıçta anlamlı bir bütün olarak tasarlanmamış olmalarına rağmen, bir set olarak müzik tarihinin en önemli eser koleksiyonlarından birini oluşturur.

BEETHOVEN: SYMPHONIES 2&4 - WILHELM FURTWANGLER

Beethoven’ın dokuz senfonisi, beş piyano konçertosu, bir keman konçertosu, bir piyano, keman ve çello için üçlü konçerto, otuz iki piyano sonatı ve birçok oda müziği eseri bulunmaktadır.

GUISSEPPE VERDI COLLECTION

Giuseppe Verdi 1813 İtalya doğumlu, 19. yüzyıl İtalyan operası ekolünden gelen en ünlü İtalyan besteci. Tüm dünyada eserleri en çok sahnelenen opera bestecilerinden birisidir.

ROMANTIC CALLAS - MARIA CALLAS

Maria Callas 2 Aralık 1923 doğumlu Yunan soprano. 1950'li yılların ve belki tüm zamanların en çok tanınan ve başından geçen sansasyonel olaylarla ses getiren sopranolarından biri.

MOZART, BEETHOVEN, SCHUBERT, TCHAIKOVSKY, WAGNER, ROSSINI, MENDELSSOHN, BARTHOLDY - WILHELM FURTWANGLER

Wilhelm Furtwängler Alman orkestra şefi ve besteci. 20. yüzyılın en iyi senfoni ve opera şeflerinden biri olarak kabul edilir. 1920-1930 yıllarında başta Berlin Filarmoni Orkestrası olmak üzere birçok Avrupa ülkesi orkestralarında şeflik yaptı.

VIOLIN CONCERTOS - DAVID OISTRAKH

David Fyodorovich Oistrakh Sovyet Rus kemancı, viyolacı, orkestra şefi.

THE GREAT VIOLIN CONCERTOS - YEHUDI MENUHIN

Yehudi Menuhin 1916 doğumlu Amerikalı keman virtüözüdür. Belarus göçmeni Menuhin, henüz üç yaşındayken, bit pazarından alınıp kendisine hediye edilen bir kemanı çalmakta gösterdiği ustalıkla, müzik derslerine dört yaşında başladı.

GREAT PIANISTS - VLADIMIR ASHKENAZY

Vladimir Davidoviç Aşkenazi SSCB doğumlu Rus piyanist ve orkestra şefi. İzlanda ve İsviçre vatandaşlığı bulunuyordu.

MOZART: COMPLETE PIANO CONCERTOS - DANIEL BARENBOIM

Daniel Barenboim Arjantin asıllı İsrailli piyanist ve orkestra şefi. Buenos Aires, Arjantin doğumludur. Hem İsrail hem de İspanyol vatandaşlığı bulunmaktadır.

THE PIANO MASTERS - ARTHUR RUBINSTEIN

Arthur Rubinstein, Polonyalı bir piyano virtüözüdür. 20. yüzyılın en iyi piyanistlerinden biri olduğu düşünülür. Chopin ve Brahms performansları ile uluslararası çapta büyük övgü toplamıştır.

PAGANINI - COMPLETE CHAMBER MUSIC

Niccolò Paganini; İtalyan besteci, keman virtüözü, gitarist ve kompozitör. Müzik tarihinin en ünlü keman virtüözlerinden biridir. Keman tekniğine önemli katkılarda bulunmuş; keman, gitar ve oda müziği alanında birçok eser vermiştir.

MOZART: VIOLIN SONATAS - ITZHAK PERLMANN, DANIEL BAREMBOIM

Itzhak Perlman, 20. ve 21. yüzyılın en üstün kemancılarından biri olarak görülmektedir. Daniel Barenboim ise ilk önce piyanistliğiyle üne kavuşsa da şimdi bir orkestra şefi olarak biliniyor.

MOZART: DIE ZAUBERFLÖTE

Mozart 1756 Salzburg doğumlu, Klasik Batı Müziği'nde Klasik dönemin etkili ve üretken bestekârlarından biridir.

CHOPIN: PIANO WORKS - VLADIMIR ASHKENAZY

Vladimir Ashkenazy, SSCB doğumlu Rus piyanist ve orkestra şefi. İzlanda ve İsviçre vatandaşlığı bulunmaktadır.

RACHMANINOV: PIANO CONCERTO NO:3 - VLADIMIR ASHKENAZY, LONDON SYMPHONY ORCHESTRA

Sergey Rahmaninov 1 Nisan 1873 doğumlu; Rus besteci, orkestra şefi, piyanist. 20. yüzyılın en büyük piyanist ve bestecilerinden birisidir

TCHAIKOVSKY: THE NUTCRACKER - BERLIN PHILARMONIC, SIMON RATTLE

Pyotr İlyiç Çaykovski, Romantik Dönem Rus klasik müzik bestecisidir. Senfoni, opera, bale, enstrümantal ve oda müziği ile şarkı gibi birçok tarzda eser vermiştir. Günümüz klasik müzik repertuvarında yer alan en popüler konser ve gösteri müziklerini yazmıştır.

TCHAIKOVSKY: SWAN LAKE - MONTREAL SYMPHONY ORCHESTRA, CHARLS DUTOIT

Charles Édouard Dutoit İsviçreli bir orkestra şefidir. Hala Saint Petersburg Filarmoni'nin baş konuk şefi ve Şanghay'daki MISA Festivali'nin eş direktörüdür. 2017 yılında Kraliyet Filarmoni Derneği Altın Madalya Ödülü'nün 103. sahibi olmuştur.

RIMSKY-KORSAKOV: SCHEHERAZADE - ROYAL PHILARMONIC, SIR THOMAS BEECHAM

Nikolay Rimski-Korsakov; Rus müzisyen, besteci ve müzik eğitimcisi. 11 senfoni, 15 opera, 3 enstrümantal ve orkestral çalışma, 79 romans eseri, 2 koleksiyon ve çok sayıda piyano çalışması üreten büyük bir bestecidir.

BRAHMS: HUNGARIAN DANCES - VIENNA PHILARMONIC ORCHESTRA

Viyana Filarmoni Orkestrası, Avusturya'da bulunan ve dünyanın en iyi senfonik müzik topluluğu olarak bilinen orkestrası.

CHOPIN: NOCTURNES - FAZIL SAY

Fazıl Say 14 Ocak 1970 doğumlu Türk klasik batı müziği piyanisti ve besteci.

SAY PLAYS SAY - FAZIL SAY

Fazıl Say kariyeri boyunca New York Filarmoni, Sankt-Peterburg Filarmoni, Amsterdam Concertgebouw, Viyana Filarmoni, Çek Filarmoni, İsrail Filarmoni, Fransa Ulusal Orkestrası, Tokyo Senfoni gibi orkestralar eşliğinde konser verdi. 2007 Floransa Festivali'nin kapanış konserinde Zubin Mehta'nın yönettiği Floransa Orkestrası ile yirmi bin kişi tarafından izlenen bir açık hava konseri sundu.

20TH CENTURY PIANO EDITION - IDIL BIRET

İdil Biret, 21 Kasım 1941 Ankara doğumlu Türk piyano sanatçısı. Biret, 15 yaşında Paris Ulusal Konservatuvarı’nı yüksek piyano, eşlikçilik ve oda müziği dallarında birinci olarak bitirdi

ARŞIV SERISI - AYLA ERDURAN

Ayla Erduran 22 Eylül 1934 İstanbul doğumlu Türk keman sanatçısı. Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde verdiği başarılı konserler ile dünyaca tanınmış bir keman virtüözüdür. Erduran, 1971'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvânına lâyık görüldü.

OTTOMAN COURT MUSIC - VEDAT KOŞAL, HENSCHEL QUARTET

Vedat Kosal 25 Temmuz 1957 doğumlu, Türk piyanist, besteci ve müzik araştırmacısıdır. Kosal, 2011 yılında İngiltere'de Cambridge Biographical Centre tarafından “20. Yüzyılın Mümtaz Müzisyenler Madalyası”yla ödüllendirildi. Batı müziği klasiklerinin yanı sıra Türk Beşleri ve diğer Türk bestecilerinin eserleriyle, Osmanlı Sarayı'ndaki batı tarzı müzik konusunda da uzmandı.