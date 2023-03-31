İlhan İrem'in vasiyetine kardeşinden itiraz!

Usta sanatçı İlhan İrem'in mirası aile üyelerini karşı karşıya getirdi. Sanatçının kardeşi Erkan Aldatmaz, İlhan İrem'in tüm mirasını eşi Hansu İrem’e bırakmasına itiraz etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 10:04
İlhan İrem'in vasiyetine kardeşinden itiraz!
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Türk pop müziğinin efsane ismi olan ve 8 ay önce yaşamını yitiren İlhan İrem’in ailesi, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne vasiyetnamesinin yerine getirilmesi için dava açtı.

Mahkeme huzurunda açıklanan vasiyetnamede İlhan İrem, tüm mirasını eşi Hansu İrem’e bıraktı.

MALVARLIĞINA TEDBİR TALEBİ!

Sanatçının kardeşi Erkan Aldatmaz ise, abisinin e-mail yoluyla vasiyetname hazırladığını ve mirasın iptali gerektiğini ileri sürdü.

Aldatmaz, kızı Güliz Aldatmaz Gökçadır’ın da mirasta hakkı olduğunu iddia ederek, dava sonuçlanıncaya kadar İrem’in tüm malvarlığına tedbir konulması talebinde bulundu.


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