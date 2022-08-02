İlhan İrem'in ölümüne ilişkin MSG'den açıklama

02 Ağustos 2022 Salı, 07:51

Organ yetmezliği nedeniyle hayata veda eden İlhan İrem, cumartesi günü son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçının naaşı, vasiyeti üzerine Türk bayrağına sarılı olarak AKM sahnesine getirildi. İrem, Bebek Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

"İLHAN İREM İÇİN KAÇINIZ ORGAN BAĞIŞINA DESTEK OLDU?"

Oyuncu Zeynep Beşerler, sanatçının vefatının ardından "Kusura bakmayın ama yıllardır Levent’te diyaliz merkezinde tedavi gören İlhan İrem için kaçınızın organ bağışına destek olmak adına paylaşımı oldu? Maalesef bu ülkede giden değerli" dedi.

Beşerler'in bu açıklamasının ardından, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği Başkanı Ferhat Göçer açıklama yaptı.

"BASINA YANSIYAN HABERLERİ ÜZÜLEREK TAKİP EDİYORUZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli sanatçımız ve acı kaybımız İlhan İrem’le ilgili son günlerde medya ve sosyal medyada çıkan "Yaşarken kendisi ile ilgilenilmediği" ile ilgili haberleri kurum olarak üzüntüyle takip ediyoruz ve sizlerle bu bilgileri paylaşmak zorunda kaldığımız için üzüntümüz katlanarak artıyor…

"SAĞLIK DURUMU NEDENİYLE ORGAN NAKLİ YAPILAMADI"

İlhan İrem’in hastalığı boyunca rutin ve yoğun bakım hizmetleri, ağırlıklı olarak Maslak'taki özel bir hastanede yapıldı ve masrafları, MSG olarak kurumumuzca sağlanan özel sağlık sigortası tarafından karşılandı. Aynı zamanda hastane yönetimi ile sürekli iletişime geçilerek gerek sağlık gerek maddi yönden takip edilerek bilgi akışı sağlandı. Yıllar önce akciğer (KOAH ve sonrası gelişen akciğer fibrozis, kalp vetmezliği ve takriben böbrek yetmezliği) sorunları ile başlayıp sonrasında çoklu organ yetmezliğine dönüşen süreçte tedavisi ile ilgili maddi bir sıkıntı yaşatmamaya özen gösterildi.

Gerekli fiziki kondisyona sahip olamaması sebebi ile organ nakli yapılamamış olan sanatçımızın kaybının derin üzüntüsünü yaşadığımız bu günlerde gündeme gelen "İlhan İrem’e yaşarken ilgi gösterilmedi" haberlerini üzülerek gördük ve kurum olarak kamuoyunu bilgilendirmek istedik. Kıymetli üyemiz İlhan İrem’in yakınları ve sevenlerine yeniden baş sağlığı diliyoruz"