İlhan Şeşen'in ailesinden duygusal kutlama: 'Sensiz ilk doğum günün'

"Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler" ve "Neler Oluyor Bize" gibi unutulmaz şarkılara imza atan usta sanatçı İlhan Şeşen, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü. 76 yaşında hayata veda eden Şeşen'in ölümü, müzik dünyasını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

İSTANBUL'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

27 Mayıs’ta İstanbul’da toprağa verilen Şeşen, sanat dünyasında bıraktığı izlerle anılmaya devam ediyor. Şeşen’in vefatı sonrası ailesi, sanatçının doğum günü olan 18 Haziran'da duygusal bir paylaşım yaptı.

“SENSİZ İLK DOĞUM GÜNÜN”

Sanatçının ailesi, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Babamız, canımız, kahramanımız… Sensiz ilk doğum günün."



