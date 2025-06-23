İlişkide asla söylenmemesi gereken 3 toksik cümle!

Psikolog ve yazar Jeffrey Bernstein, çiftlerin sağlıklı ilişkiler sürdürebilmesi için partnerlerine asla söylememeleri gereken üç "zehirli cümle"yi açıkladı. Bernstein’a göre bu ifadeler, zamanla ilişkide telafisi zor hasarlar yaratabiliyor.

İLİŞKİNİN BAŞINDA HERKES EN İYİ HALİNİ GÖSTERİYOR

Psychology Today için yazdığı makalede Bernstein, “İlk tanıştığımızda ve aşk ilişkilerinin başlangıç aşamalarında, en iyi davranışlarımızı sergileme eğilimindeyiz. Ancak zamanla, çok sık, gardımızı indiririz ve partnerlerimize hoş olmayan şekillerde tepki vermeye izin veririz” ifadelerini kullandı.

Bu olumsuz iletişim alışkanlıklarının ilişkiyi çıkmaza sürükleyebileceğine dikkat çeken psikolog, çiftlerin bu üç cümleden özellikle uzak durması gerektiğini belirtti:

İLİŞKİLERİ ZEDELEYEN 3 ZEHİRLİ CÜMLE

“Aşırı tepki veriyorsun.”

“Bu önemli bir şey değil.”

“Çok hassassın.”

Bernstein, bu cümlelerin her ne kadar kişiyi sakinleştirme niyetiyle söylense de, partnerde küçümsenme ve yargılanma hissi uyandırdığını vurguladı. Aynı zamanda danışmanlık da yapan Bernstein, “Why Can’t You Read My Mind?” (Neden Aklımı Okumuyorsun?) adlı kitabında bu romantizmi zedeleyen ifadeleri detaylandırıyor.

“ESKİDEN DELİ GİBİ SEVİYORDU, ŞİMDİ DELİ OLDUĞUMU SÖYLÜYOR”

Bernstein, terapi örneklerinden birini şöyle aktardı:

“Birkaç yıl önce Lisa, Aaron ile evliliğinde sorunlar yaşadığı için bana geldi. Lisa, ‘Eskiden Aaron bana deli gibi aşık olduğunu söylerdi, ama son birkaç yıldır ilişkimizle ilgili önemli konular hakkında konuşmaya çalıştığımda bana deli olduğumu söylüyor’ dedi.”

Bernstein’a göre bu tarz tepkiler, iletişimi tamamen koparabilir ve çiftleri duygusal uzaklığa sürükleyebilir. Lisa ile Aaron’un evliliği birkaç ay içinde sona erdi.

“SKOR TUTMAK” İLİŞKİYİ YIPRATIYOR

İlişkileri tehlikeye atan bir başka davranış biçimi de, Bernstein’ın “skor tutmak” olarak adlandırdığı alışkanlık. Bu durum, çiftlerin sürekli olarak kim ne yaptı, kim özür diledi ya da evde daha fazla iş üstlendi gibi şeyleri zihinsel olarak kaydetmesiyle ortaya çıkıyor.

Bernstein, “Bu alışkanlık zamanla kin ve güç mücadelesi doğurur. Bu da ilişkinin dengesini bozar” diyerek uyarıyor.

“DUVAR ÖRMEK” SAĞLIKLI İLETİŞİMİN SONU OLABİLİR

Psikoloğa göre çiftlerin uzak durması gereken bir diğer iletişim biçimi ise duvar örmek, yani tamamen susmak ve iletişimi kesmek. Bernstein, “Her sağlıklı ilişkinin en önemli özelliği sakin ve yapıcı konuşmalar yapabilme yeteneğidir. Duvar örmek ise hiçbir ilişkinin geleceği için iyiye işaret değildir” dedi.

KAYNAK: NEW YORK POST