İlişkilerde sadakatsizlik testi: Özel dedektife göre aldatan partneri ele veren tek bir soru var

Bir ilişkide güven problemleri ve aldatılma korkusu, tarihin her döneminde çiftlerin karşı karşıya kaldığı en zorlu süreçlerden biri olmuştur. Dedektiflik sektöründe uzun yıllardır hizmet veren "Venus Investigations" firmasının kurucusu, sadakatsizliği tespit etme konusunda ezber bozan bir detayı açığa çıkardı. Profesyonel araştırma süreçlerinde yüzlerce aldatma vakasını suçüstü yakaladığını belirten uzman, şüpheli partnere yöneltilecek tek bir sorunun ve o soruya verilen yanıt biçiminin tüm gerçeği ortaya koyduğunu ifade ediyor.

DOĞRUDAN 'HAYIR' DİYEMEYENLERİN KAÇAMAK STRATEJİSİ

İlişkilerde aldatma belirtileri üzerine yapılan araştırmalar genellikle telefon gizleme, eve geç gelme veya ani harcama değişiklikleri gibi fiziksel faktörlere odaklansa da uzmanlar dilsel tepkilerin çok daha net veriler sunduğunu belirtiyor. Özel dedektif, bir kişiye doğrudan "Beni aldatıyor musun?" sorusu yöneltildiğinde alınacak tepkinin hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Yapılan açıklamalara göre, bu soru karşısında net ve duru bir "Hayır" cevabı dışındaki tüm kaçamak ve konuyu saptırmaya yönelik yanıtlar, aldatma eyleminin en güçlü kanıtı kabul ediliyor. Şüpheli partnerlerin doğrudan yalan söylemenin getirdiği psikolojik yükten kaçınmak adına soruyu soruyla geçiştirme eğiliminde oldukları saptandı.

"BENİ BUNUNLA NASIL SUÇLARSIN" SAVUNMASI BİR KIRMIZI BAYRAK

Aldatan bireylerin sorgulama anında sıklıkla başvurduğu belirli cümle kalıpları bulunuyor. Dedektif, en sık karşılaşılan manipülatif yanıtları şu şekilde sıralıyor: "Gerçekten benim gibi birinin seni aldatabileceğini mi düşünüyorsun?", "Beni bununla suçladığına inanamıyorum" veya "Sırf bir gece işten geç geldim diye beni sadakatsizlikle mi itham ediyorsun?".

Uzmanlar, bu tür yanıtların aslında birer savunma mekanizması ve hedef saptırma taktiği olduğunu belirtiyor. Partnerin net bir şekilde reddetmek yerine karşı tarafı suçlamaya çalışması, suçluluk psikolojisinin ve gizlenecek bir durumun varlığının dilsel bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Benzer sorgulama tekniklerinin emniyet güçleri tarafından ceza sorgulamalarında da sıklıkla kullanıldığı biliniyor.

MANİPÜLASYON VE 'GASLİGHTİNG' TAKTİKLERİNE DİKKAT

Bir diğer küresel araştırma şirketi Titan Investigations da dedektifin bu tespitlerini destekleyen veriler sunuyor. Uzman analistlere göre, kaçamak yanıtların yanı sıra partnerin günlük rutinlerine dair sorulan en basit sorulara bile aşırı öfke, alınganlık ve agresiflikle yaklaşması ciddi birer uyarı işareti.

Aldatan kişilerin sıklıkla karşı tarafa yönelik psikolojik manipülasyon (gaslighting) uyguladığı görülüyor. Sadakatsizlik şüphesini dile getiren eşini "paranoyak olmakla", "aşırı kıskançlıkla" veya "akıl sağlığını yitirmekle" suçlayan partnerlerin, bu suçlama yer değiştirme yöntemiyle kendi suçlarını örtbas etmeye çalıştıkları vurgulanıyor. Tepkilerin sorulan sorulara oranla çok daha büyük ve şiddetli olması, ilişkide profesyonel bir inceleme yapılması gerektiğinin en net göstergesi olarak kabul ediliyor.