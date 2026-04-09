İlişkilerde sessiz veda: Partnerinizin sizden koptuğunu gösteren 5 sinsi işaret

İlişkilerin başlangıcındaki o yoğun heyecan, zamanla yerini derin bir güvene bırakabileceği gibi, bazen de taraflardan birinin sessizce geri çekilmesiyle sonuçlanabiliyor. Klinik Psikolog ve Psikoseksüel Terapist Dr. Armani Zarroug, ilişkideki kıvılcımın sönmeye başladığını gösteren ve "sessiz ayrılık" olarak tanımlanan sürecin tesadüf olmadığını vurguluyor. Uzmanlara göre, partnerin fiziksel ve duygusal bağlarını koparmaya başlaması, aslında çoktan verilmiş bir ayrılık kararının sinsi ayak sesleridir.

DUYGUSAL MESAFENİN İLK ADIMI: FİZİKSEL TEMASIN KESİLMESİ

Sağlıklı bir ilişkinin en temel direklerinden biri olan fiziksel yakınlık, "sessiz ayrılık" sürecinde ilk feda edilen unsur oluyor. Dr. Zarroug, duygusal olarak uzaklaşmaya çalışan bir bireyin, partneriyle fiziksel temas kurmaktan bilinçli veya bilinçsiz olarak kaçındığını ifade ediyor. İstatistiksel veriler, çiftlerin cinsel yakınlık sıklığındaki ani ve açıklanamayan düşüşlerin, sadece fiziksel bir sorun değil, aynı zamanda derin bir duygusal kopuşun habercisi olduğunu gösteriyor. Bu durum bazı vakalarda sadakatsizlik riskini de beraberinde getirebiliyor.

İLETİŞİMDE KIRMIZI BAYRAK: MERAKIN YERİNİ İLGİSİZLİK Mİ ALIYOR?

İlişkiyi ayakta tutan en önemli motorlardan biri, tarafların birbirine duyduğu meraktır. Partnerinizin artık gününüzün nasıl geçtiğini sormaması, duygularınızla ilgilenmemesi veya gelecek planlarınıza dahil olmaması, uzmanlar tarafından "hayati bir kırmızı bayrak" olarak tanımlanıyor. Uzmanlar, meraksızlığın başladığı noktada iletişimin mekanikleştiğini ve bu durumun savunmacı bir tutumla birleşerek geri dönülemez bir kopuşa zemin hazırladığını belirtiyor.

KAÇINGAN DAVRANIŞLAR VE SORUMLULUK KAYBI

Partnerinizin sizinle vakit geçirmekten kaçınması, sürekli "iş yoğunluğu" bahanesine sığınması veya planlanan randevuları defalarca iptal etmesi, duygusal kaçınmanın en somut örnekleridir. Bu kaçış hali, genellikle partnerin kendi hataları için sorumluluk almayı bırakmasıyla birleşiyor. Psikoloji uzmanları, kişinin partnerine karşı duyduğu tahammül seviyesinin düşmesini ve her harekete karşı gösterilen sürekli sinirlilik halini, ilişkiden tamamen "check-out" yapıldığının, yani zihnen ayrılındığının bir kanıtı olarak görüyor. Sağlıklı bir ilişkide hataların kabul edilmesi beklenirken, sessiz ayrılık yaşayan taraflarda kötü davranışlar için sürekli bahaneler üretilmesi, bağın koptuğunun en net sinyallerinden biri kabul ediliyor.