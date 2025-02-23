İlişkilerdeki sessiz çöküş: 'Soft Ghosting' belirtileri ve başa çıkma yolları

Yayınlanma: 23.02.2025 - 17:13

Güncelleme: 23.02.2025 - 17:13

Son yıllarda popülerleşen "ghosting" kavramının bir alt türü olan soft ghosting, bir kişinin karşısındakiyle tamamen iletişimi kesmeden, ancak ilgisini minimum seviyeye indirerek mesafeli bir tutum sergilemesi olarak tanımlanabilir. Peki, ilişkilerdeki sessiz çöküş olarak adlandırılan bu durum nedir, nasıl ortaya çıkar? İşte, 'Soft Ghosting' belirtileri ve başa çıkma yolları...

SOFT GHOSTING NEDİR?

Soft ghosting, bir kişinin tamamen ortadan kaybolmadan, iletişimi pasif bir şekilde sonlandırmaya çalıştığı bir davranış şeklidir.

Klasik ghosting’de kişi tamamen yok olurken, soft ghosting’de mesajlara tepki olarak yalnızca emojiyle yanıt vermek, mesajları uzun süre görmezden gelmek veya sosyal medya paylaşımlarını takip etmeye devam edip doğrudan iletişimi azaltmak gibi pasif yollar tercih edilir.

Genellikle karşı tarafa doğrudan bir "hayır" veya "ben artık ilgilenmiyorum" mesajı vermek yerine, iletişimi yavaş yavaş keserek ilişkiyi sonlandırma yöntemidir.

SOFT GHOSTING BELİRTİLERİ NELERDİR?

Soft ghosting’e maruz kaldığınızı anlamak için bazı yaygın belirtileri gözlemleyebilirsiniz:

Mesajlara sadece emojiyle yanıt vermek (örneğin, sadece "beğeni" veya "gülücük" atmak).

Cevap sürelerini giderek uzatmak, örneğin eskiden hızlı yanıt veren kişi artık saatlerce hatta günlerce cevap vermemeye başlar.

Sadece yüzeysel konuşmalar yapmak, derin sohbetlerden kaçınmak.

Sosyal medyada hala etkileşimde bulunmak (hikayeleri izlemek, gönderileri beğenmek) ancak birebir sohbetten kaçınmak.

Buluşma planlarına sıcak bakmamak, sürekli bahanelerle görüşmeyi ertelemek.

Bu belirtiler, karşınızdaki kişinin sizinle ilgisini kaybettiğini ancak bunu doğrudan ifade etmek yerine sessiz bir geri çekilme yöntemi uyguladığını gösterir.

SOFT GHOSTING’E NEDEN BAŞVURULUR?

Soft ghosting’in arkasında farklı sebepler olabilir:

Karşı tarafı kırmaktan kaçınmak:

Kimi insanlar doğrudan "ilgilenmiyorum" demek yerine, iletişimi yavaşça koparmayı tercih eder.

Kararsızlık:

Kişi ilişkinin devam edip etmeyeceğinden emin olmadığı için belirsiz bir tavır sergileyebilir.

Bağlanma korkusu:

Duygusal olarak bağlanmaktan kaçınan biri, bilinçaltında mesafeli durarak ilişkiyi doğal olarak sonlandırmak isteyebilir.

Alternatif seçenekler arama:

Bazı kişiler yeni biriyle ilgilenmeye başladığında, mevcut iletişimi tamamen kesmek yerine ikinci planda tutmayı tercih eder.

SOFT GHOSTING’E MARUZ KALDIYSANIZ NE YAPMALISINIZ?

Soft ghosting, belirsizliği nedeniyle duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Ancak bu durumda yapabilecekleriniz var:

Gerçekleri göz ardı etmeyin:

Karşınızdaki kişinin sizi görmezden gelmesi veya iletişimi azaltması, ilginin azaldığına dair net bir işarettir.

Açık bir iletişim kurun:

Eğer ilişkinizin geleceği konusunda netlik istiyorsanız, doğrudan karşınızdaki kişiye düşüncelerini sormaktan çekinmeyin.

Enerjinizi boşa harcamayın:

Sürekli tek taraflı çaba gösteriyorsanız ve karşılık almıyorsanız, kendinizi değersiz hissettiren bir ilişkinin içinde kalmaktansa yolunuza devam etmek en iyisidir.

Sınırlarınızı belirleyin:

Eğer size değer vermeyen bir kişiyle zaman kaybetmek istemiyorsanız, net bir sınır koyarak kendinizi duygusal olarak koruyabilirsiniz.

SOFT GHOSTING İLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Bu tür bir durumu yaşadıktan sonra kendinizi toparlamak için bazı adımlar atabilirsiniz:

Özgüveninizi koruyun:

Bu durumun sizin değerinizi belirlemesine izin vermeyin.

Sosyal çevrenize odaklanın:

Sevdiklerinizle zaman geçirmek, soft ghosting’in yarattığı olumsuz hisleri azaltacaktır.

Kendinizi geliştirin:

Yeni hobiler edinmek veya ilgi alanlarınıza yönelmek, dikkatinizi dağıtıp daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir.

Yeni fırsatlara açık olun:

Gerçekten ilginizi hak eden kişilerle tanışma şansınız her zaman var.