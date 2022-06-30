Survivor 2022 finalisti Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında?

Survivor All Star 2022'de bu gece final heyecanı yaşanacak. Survivor All Star 2022'de final koltuğuna oturan Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2022 Perşembe, 12:57
Survivor 2022 finalisti Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında?
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Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıçcı Survivor 2022 All Star'da bu akşam şampiyonluk için mücadele edecek.  

SURVİVOR 2022 FİNALİSTİ NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Babası Türk, annesi Çekyalıdır. 6 yaşındayken yüzme sporuna, 8 yaşındayken tenise başladı. 15 yaşında voleybol oynamaya başladı. 2018 yılında mimarlık okumaya başladı.

Nisa Bölükbaşı, Survivor 2020'de 7. olmuştu.


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