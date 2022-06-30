Survivor 2022 finalisti Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında?

30 Haziran 2022 Perşembe, 12:57

Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıçcı Survivor 2022 All Star'da bu akşam şampiyonluk için mücadele edecek.

SURVİVOR 2022 FİNALİSTİ NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?



Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Babası Türk, annesi Çekyalıdır. 6 yaşındayken yüzme sporuna, 8 yaşındayken tenise başladı. 15 yaşında voleybol oynamaya başladı. 2018 yılında mimarlık okumaya başladı.

Nisa Bölükbaşı, Survivor 2020'de 7. olmuştu.