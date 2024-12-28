İlişkinizde yaşadığınız problemlerin sebebi bu davranışlar olabilir: Narsist bir kişiyle birlikte olduğunuzu gösteren 6 işaret

Yayınlanma: 28.12.2024 - 13:23

Güncelleme: 28.12.2024 - 13:23

İlişkiler, sevgi, saygı ve anlayış üzerine inşa edilir. Ancak bazen karşınızdaki kişinin narsist davranışlar sergilediğini fark etmek zor olabilir. Narsist kişiler, genellikle manipülatif ve kendine odaklı bir tutum sergileyerek partnerlerini etkiler. Bu tür davranışları fark etmek, sağlıklı bir ilişki sürdürebilmek için önemlidir. Peki, hangi davranışlar ilişkinizde yaşadığınız problemlerin sebebi olabilir? İşte, narsist bir kişiyle birlikte olduğunuzu gösteren 6 işaret...

NARSİST BİR KİŞİYLE BİRLİKTE OLDUĞUNUZU GÖSTEREN 6 İŞARET

1. Sürekli ilgi ve onay beklerler:

Narsist kişiler, sürekli olarak övgü ve onay bekler. Yaptıkları en küçük şeyin bile takdir edilmesini isterler ve dikkat odağı olmadıklarında rahatsızlık hissederler.

2. Empati eksikliği gösterirler:

Empati yapma becerisi, narsist kişilerde oldukça zayıftır. Partnerlerinin duygularını anlamakta zorlanırlar ve çoğu zaman yalnızca kendi ihtiyaçlarına odaklanırlar.

3. Manipülatif davranışlar sergilerler:

Manipülasyon, narsist kişilerin sıklıkla başvurduğu bir yöntemdir. Sizi suçlu hissettirmek veya kendi isteklerini kabul ettirmek için duygusal oyunlar oynayabilirler.

4. Eleştiriyi kabullenemezler:

Narsist kişiler, eleştirilere karşı son derece hassastır. Kendilerine yapılan en ufak eleştiriyi bile kişisel bir saldırı olarak algılar ve genellikle sert tepkiler verirler.

5. Her şeyi kontrol altında tutmak isterler:

Kontrol etme arzusu, narsist kişilerde sıkça görülen bir özelliktir. Partnerlerinin hayatına fazlasıyla müdahale ederek onları yönlendirmek isterler.

6. İlişkinin başında aşırı ilgi gösterirler:

Narsist kişiler, ilişkinin ilk aşamalarında "aşırı sevgi bombardımanı" yapabilir. Ancak bu davranış, ilişki ilerledikçe yerini ilgisizliğe veya manipülatif hareketlere bırakabilir.