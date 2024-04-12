İlişkinizin gerçekten bittiğini gösteren 5 işaret

Yayınlanma: 12.04.2024 - 11:29

Güncelleme: 12.04.2024 - 11:29

Uzun süreli ilişkilerde veya çok sevdiğiniz bir kişiden ayrılmak bazen size çok zor gelebilir ancak bazı ayrılıkları fark etmesek de çoktan olmuşlardı. İşte, ilişkinizin bittiğini gösteren işaretler...

KARIŞIK MESAJLAR ALIYORSANIZ

Partneriniz size karşı bir iyi bir kötü davranıyorsa bu kafanızın karışmasına sebep olabilir. Karşınızdaki kişi sizi sürekli dengesiz ve endişeli hissettiriyorsa, bu onu bırakma zamanının geldiğinin bir işareti olabilir.

İLETİŞİMİNİZ MONOTONLAŞTIYSA

Bir ilişkiyi sağlıklı tutmanın önemli bir parçası iletişimdir. Ancak biten ilişkiler genellikle artık iletişim kuramayan kişileri içerir. Eğer partneriniz duyguları hakkında konuşmuyor ve sizin kendi duygularınız hakkında konuşmasını dinleyemiyorsa tehlike çanları çalıyor demektir.

TEKRAR EDEN SORUNLAR VARSA

Tekrar eden sorunlar yaşıyor ve bunları bir türlü çözemiyorsanız size böyle hissettiren birinden ayrılıp yola devam etmenin zamanı gelmiştir.

YALNIZ KALMAKTAN KORKUYORSANIZ

Kendinize karşı dürüst olun. İlişkiniz bittiğinde yeni biriyle tanışıp, onu sevemeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Fakat unutmayın aradığınız sevgiyi ve mutluluğu ancak sizin için yanlış olan birinin gitmesine izin vererek bulabilirsiniz.

KENDİNİZE AİT BİR HAYATINIZ YOKSA

Bir ilişkinin her iki tarafı da mutluluk konusunda tamamen diğerine bağımlı olmamalıdır. Çünkü bu zaman içerisinde hayatını partnerine göre şekillendiren tarafı mutsuz edecektir. Eğer siz de kendinizi kaybettiyseniz ve hayatınız kontrolünüz dışındaysa, belki de bunu bu hale getiren birinden ayrılmanın zamanı gelmiştir.