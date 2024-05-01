İlişkinizin kötüye gittiğini gösteren 7 işaret!

Yayınlanma: 01.05.2024 - 12:39

Güncelleme: 01.05.2024 - 12:39

Çoğu insan, hayatın rutin akışına o kadar alışır ki dışarı çıkıp yeni deneyimler yaşamayı düşünmek bile zor gelir. İlişkilerde de benzer bir durum söz konusu olabilir. İlişkinizi tamamen sonlandırmadan önce, ilişkinizdeki sorunları ve geleceği değerlendirmek önemlidir. Yeni bir başlangıca ihtiyacınız varsa, bu kararı vermeden önce düşünmeniz gereken bazı önemli noktalar vardır. Peki, ilişkinin olumsuz yönde ilerlediğini fark etmenizi sağlayacak durumlar nelerdir? İşte ilişkinizin kötüye gittiğini gösteren 7 işaret...

İLİŞKİNİZİN KÖTÜYE GİTTİĞİNİ GÖSTEREN 7 İŞARET

1. Karşılıklı güveni yitirmek:

Bir ilişki olgunlaşma evresine geldiğinde, içinde sevgi, güvenlik ve huzur bulunur. Bu duygular, çiftlerin birbirine duyduğu tam güvenin doğal bir sonucudur. Ancak eğer güven zedelenmiş veya kaybolmuşsa, korku ve şüphe ilişkiye hakim olabilir. Özellikle aldatma, kırılma veya ayrılık gibi durumlarda, bu güven kaybı geri dönülemez olabilir. Eğer yalanlar, dürüstlüğün yerini almışsa, ilişkideki temeller sorgulanmalıdır. Bir ilişkide tamamen şeffaf olmak, sağlıklı bir ilişkinin temel şartlarındandır ve ilişkideki güveni korumak için önemlidir.

2. Küçük tartışmaların kavgaya dönüşmesi:

Bu tür küçük durumlar, zamanla büyük dramlara dönüşüp sürekli kavga etmenize sebep olmaya başladığında, ilişkinin derinlemesine incelenmesi gereken bir noktaya gelmiş olabilirsiniz. Bu değişimin altında yatan sebepleri anlamak önemlidir. Belki iletişim eksikliği, duygusal ihtiyaçların karşılanmaması, farklı beklentiler veya geçmişten gelen travmalar gibi birçok etken olabilir. Bu sorunları gözden geçirip anlamak, ilişkinizin geleceği açısından önemlidir. İlişkinizi değerlendirirken neden bazı şeylerin eskiden problem olmadığı halde şimdi büyük kavgalara neden olduğunu anlamaya çalışın.

3. Eğlenceli ruhu kaybetmek:

Eğer eğlencenin bittiğini fark ederseniz, bunun bir sebebi olduğunu anlamalısınız. Her ilişki her zaman coşkulu olamayabilir, ancak yeterince memnuniyet ve kahkaha barındırmalıdır. Eğer kendinizi bu tür pozitif duygulardan yoksun hissediyorsanız veya partnerinizin davranışları veya sözleri sizi mutlu etme potansiyelinizi azaltmışsa, bu durumu ciddi şekilde değerlendirmeniz gerekebilir. Eğer sık sık kırılgan veya üzgün hissediyorsanız, ilişkinizin tamir edilme aşamasını çoktan geçmiş olabilir. Bu duyguları tanımak ve ilişkinizi gözden geçirmek önemlidir, çünkü sağlıklı bir ilişki mutluluk ve tatmin hissiyatı sağlamalıdır.

4. Artık bir takım olamamak:

Eğer tüm çabayı siz harcarken, partnerinizin size hiç yardımcı olmadığını hissediyorsanız, ilişkinizde takım ruhunun eksik olduğunu düşünebilirsiniz. Eğer her zaman ekstra çaba göstermek zorunda kalıyorsanız ve partnerinizde eşit bir katılım görmüyorsanız, bu durum zamanla kızgınlığa neden olabilir. İlişkideki dengenin sağlanması için her iki tarafın da dakik, sabırlı, anlayışlı ve yardımsever olması önemlidir. Ancak tek taraflı çaba ilişkinin sağlıklı şekilde devam etmesini zorlaştırabilir.

5. Aynı diyalogları sık sık yaşamak:

Bu senaryoyu tanıyorsunuz. Kaybettiğinizde bağırdığınız ya da tamamen haklı olduğunuzu bildiğiniz halde sakin kalmayı tercih ettiğiniz diyaloglar sürekli olarak tekrar ediliyorsa, bu durumda utanç ve pişmanlık duyguları ilişkinize sızmış olabilir. Bu duyguların neden olduğu etkileri gözlemlemek ve ilişkinizdeki dinamikleri anlamak önemlidir.

6. Toksik evreye geçilmesi:

Zehirli çevrelerden, yiyeceklerden ve insanlardan uzak durmak sağlık için önemlidir çünkü zararlı olabilirler. Aynı ilkeye ilişkiler için de uyar. Bir ilişki zehirli bir hal aldığında, enerjinizi ve yaşama sevincinizi köreltebilir. İvedi bir şekilde uzaklaşmanız gerekebilir.

7. Memnun etme çabasının kaybolması:

Başkalarına karşı cömert ve sabırlı olmaktan hoşlanıyor ancak aynı özeni ve ilgiyi partnerinizden göremediğinizi fark ediyorsunuz. Bu durumda ilişkinizin neden devam ettiğini sorgulamaya başlıyorsunuz. İletişim zayıflıyor ve aranızdaki bağ azalıyor gibi görünüyor. Üstelik partneriniz sürekli olarak bahaneler üretmeye başladıysa, bu ilişkinin sonlanma evresine girdiğinizi gösterebilir.