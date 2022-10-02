Eve silahlı saldırı: Anne-oğul öldü, gelini ile 2 torunu yaralandı

02 Ekim 2022 Pazar, 09:26

Nurdağı ilçesi Kartal Mahallesi’nde, 1 Ekim gece saatlerinde; Yılmazer ailesinin oturduğu eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

ANNE VE OĞLU KURTARILAMADI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Fatma Yılmazer'in hayatını kaybettiği belirlendi, oğlu Cebrail Yılmazer (30) ile gelini Pınar Yılmazer (25), torunları Ayaz ve Irmak ise yaralı olarak Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılardan durumu ağır olan Cebrail Yılmazer de doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran jandarma ekipleri, saldırganın Ahmet Y. olduğunu tespit etti. Soruşturma kapsamında amcasının evine silahlı saldırı düzenlediği öne sürülen zanlı, boş arazide yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.