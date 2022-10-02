Eve silahlı saldırı: Anne-oğul öldü, gelini ile 2 torunu yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda anne- oğul yaşamını yitirdi, anne ile 2 çocuğu da yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken; bir şüpheli gözaltına alındı.
Nurdağı ilçesi Kartal Mahallesi’nde, 1 Ekim gece saatlerinde; Yılmazer ailesinin oturduğu eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
ANNE VE OĞLU KURTARILAMADI
Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Fatma Yılmazer'in hayatını kaybettiği belirlendi, oğlu Cebrail Yılmazer (30) ile gelini Pınar Yılmazer (25), torunları Ayaz ve Irmak ise yaralı olarak Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılardan durumu ağır olan Cebrail Yılmazer de doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Görgü tanıklarının ifadesine başvuran jandarma ekipleri, saldırganın Ahmet Y. olduğunu tespit etti. Soruşturma kapsamında amcasının evine silahlı saldırı düzenlediği öne sürülen zanlı, boş arazide yakalandı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Video Haberler
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanişti, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
En Çok Okunan Haberler
-
- İran Türkiye'ye gazı kesiyor
- Cinayetin sebebi belli oldu
- İmamoğlu'ndan adaylık yanıtı
- Ölü sayısı dehşet boyutlarda
- Sokakta vurulan MHP'li yönetici hayatını kaybetti
- 'Yalanlarınla milli güvenlik sorunu haline geldin'
- AKP, EYT ile emekli olacak kişi sayısını açıkladı
- 'Yok oluşumuzun hızı yükselecek'
- 'Cesaretin ve yüreğin varsa...'
- Şiddetin boyutlarını anlattı...