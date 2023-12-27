İlk bölümü ekrana gelmişti: Arak dizisi için flaş karar

Yayınlanma: 27.12.2023 - 16:35

Güncelleme: 27.12.2023 - 16:36

Başrollerinde İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Bennu Yıldırımlar, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir ve Furkan Kalabalık gibi isimlerin yer aldığı Show TV'nin iddialı dizisi Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni ismiyle 'Kara' dizisi ocak ayının 2. haftasında ekrana gelmeye devam edecek.

DİZİNİN KONUSU NE?

İddialı dizide, babasının intikamını almak isteyen Kara (İlker Kaleli) ile çok farklı bir hayattan gelen Zeynep'in (Öykü Karayel) kesişen yolları ve sonrasında birlikte verdikleri mücadele çarpıcı bir anlatımla izleyiciye aktarılıyor.