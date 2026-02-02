İlk cemre düştü mü? 2026 ilk cemre nereye düşecek?

Kış mevsiminin yavaş yavaş sona ermesine yaklaşılırken, 2026 yılına ait cemre tarihleri yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, ilk cemre düştü mü? 2026 ilk cemre nereye düşecek? İşte, ayrıntılar...

İLK CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

2026'nın ilk cemresi henüz düşmedi.

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İlk cemre, 19–20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek ve bu tarihten itibaren hava sıcaklıklarının yavaş yavaş artması bekleniyor.

İLK CEMRE NEREYE DÜŞECEK?

İlk cemre havaya düşecek.

1. CEMRE NE ZAMAN VE NEREYE DÜŞER?

1. Cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. Baharın ilk belirtisidir; atmosferdeki soğuk kırılmaya başlar ve güneş ışınlarının etkisi hissedilir.

2. Cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşer. İkinci cemre ile birlikte deniz, göl ve akarsularda ısınma başlar; buzların çözülme süreci hızlanır.

3. Cemre 5 - 6 Mart tarihlerinde toprağa düşer. Son cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte kır çiçekleri açmaya başlar, ağaçlara su yürür ve tarımsal faaliyetler ivme kazanır.