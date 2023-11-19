İlk günden olay çıkardılar: Candan kardeşlere ‘burası lüks restoran değil’ uyarısı!

Yayınlanma: 19.11.2023 - 10:08

Güncelleme: 19.11.2023 - 10:08

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan kardeşler tutuklandı.

Cezaevine sevki esnasında "Asıl suçlular dışarıda beni çekiyorsunuz. Ünlü olduğum için cezaevine giriyorum" ifadelerini kullanan Bahar Candan cezaevine gidince de infaz memuruyla gerildiği iddia edildi.

Süreci takip eden gazeteci Emrullah Erdinç yaptığı yayında şu iddiada bulundu:

"Nihal'in cezaevinde çok sık ağladığını sürekli ağladığını hiç konuşmadığını ama Bahar Candan'ın biraz daha agresif olduğunu, infaz koruma memurlarıyla sürekli bir tartışma halinde olduğunu öğrendim."

EN BÜYÜK ŞİKAYETLERİ YEMEK

Erdinç devamında ise "Bahar sürekli ortamı şikayet ediyormuş, o yüzden memurlar bir iki yerde hafiften seslerini yükselttiler. Burası Etiler'deki lüks restoran değil uyarısında bulundu. Bahar Candan ilk sabah sayıma kalkmak istememiş o yüzden infaz koruma memurları orada da sayıma kaldırıp uyarmış. Bahar ve Nihal Candan yemekleri beğenmemiş en büyük şikayetleri buymuş" dedi.