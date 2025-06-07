İlk imzayı ‘Pembe’ atmıştı… Deniz Çakır o diziyle dönüyor!

Star TV’nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi “Çarpıntı” duygusal ve çarpıcı konusuyla dikkat çekiyor.

Burcu Alptekin’in yöneteceği diziye iddialı bir kadro kuruluyor. Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice’nin kaleme aldığı diziyle ilk anlaşan oyuncu, Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'si Sibel Taşçıoğlu olmuştu.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, dizinin imza aşamasında olan diğer ünlü ismi ise Yaprak Dökümü, İffet, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi unutulmaz dizilerin başarılı oyuncusu Deniz Çakır. Çakır dizide Hülya Güneş rolüne hayat verecek.

Dizinin konusuna gelince; Hülya 3 çocuğu Aslı, Sezin ve Murat’ı babasız büyüten bir kadındır.

Bir kahve zincirinde çalışan büyük kızı Aslı yapay kalp cihazıyla hayata tutunmakta ve kalp nakli beklemektedir. Sibel Taşçıoğlu’nun hayat vereceği Tülin Alkan ise kızı Melisa’ya çok düşkün zengin bir ailenin dul gelinidir. İki farklı sosyal statüye sahip Hülya ve Tülin’in hayatı yaşanan felaket sonrası kesişir.