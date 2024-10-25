İlk ipucu geldi: Survivor yeni sezonda büyük sürpriz!
Merakla beklenen Survivor'ın yeni sezonuyla ilgili ilk ipucunu sunucu Murat Ceylan açıkladı. Ceylan, yeni sezonla ilgili heyecan verici sürprizler hazırlandığını söyledi.
Survivor'ın uzun yıllardır sunuculuğunu üstlendiği Murat Ceylan, yeni sezonuna dair ilk açıklamalarını yaptı.
Ocak ayında başlaması planlanan yarışmanın All Star formatıyla ekrana geleceği duyurulmuştu. Ceylan, yeni sezonla ilgili heyecan verici sürprizler hazırlandığını belirtti.
Survivor’ın yeni sezonunda hangi ünlü yarışmacıların yer alacağı merakla beklenirken, Murat Ceylan hazırlıkların hızlandığını söyledi.
"ETRAFIMDAKİ HERKES GERİ SAYMAYA BAŞLADI"
Ceylan, "Yeni sezon için hazırlıklarımız başladı. Ülkeye döndüğümde etrafımdaki herkes geri saymaya başlıyor. Çok az kaldı. Bu sezon, bir önceki sezondaki beklentileri karşılamakla kalmayıp, izleyicilere hem sürprizler sunacağız hem de eğlenceli anlar yaşatacağız" şeklinde konuştu.
Ceylan, yeni sezonda yine ekranlarda olacağını da müjdeledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadın teröristin ilçe başkanlığı yaptığı ortaya çıktı!
- Bahar dizisinde erken veda
- Metin Feyzioğlu'na dikkat çeken atama!
- İşte Öcalan’ın Bahçeli hakkında söyledikleri
- Kayseri'deki son hekim de istifa etti
- Ağabey Baran Güran geri adım attı!
- TUSAŞ'a saldırı üstlenildi
- TUSAŞ’a yapılan saldırı için dikkat çeken uyarı: Yazılı
- Kadını domuz bağıyla bağlayıp katlettiler!
- Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu