Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kardeşinin nasıl engelli kaldığını anlattı: 'Doktor hatası!'

Yayınlanma: 22.10.2024 - 12:13

Güncelleme: 22.10.2024 - 12:13

Survivor yarışmasıyla tanınan ve daha sonra müzik dünyasına adım atan Aleyna Kalaycıoğlu, doktor hatası nedeniyle kardeşi Cansu'nun hayatının nasıl alt üst olduğunu anlattı. Kalaycıoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, kardeşi Cansu'nun doktor ihmali yüzünden engelli kaldığını iddia etti.



Kalaycıoğlu, "Ölene dek kardeşimin hakkını arayacağım" diyerek yaşadıkları trajediyi şu sözlerle paylaştı:

"2013 yılında Cansu'yla yazlıktaydık, o zamanlar hiçbir engeli yoktu sizin gibi normal sağlıklı bir bireydi. Biraz da balık etliydi. Yaz ortalarına doğru biraz kilo kaybetmeye başladı fakat bir yandan sürekli canı tatlı istiyordu, sürekli tatlı yemek istediğini söylüyordu."

"Ben de Cansu'nun bir haftada verdiği kiloları görünce (sürekli tatlı yiyerek) hastaneye götürdüm. Babam geldi o zaman fakat ilgilenmedi, bu süreçte Cansu sürekli uyuyor ve şeker tüketmek istiyordu. Babam geldiği halde kardeşimi hastaneye götürmek gibi bir harekette bulunmadı."



"Ben o zaman 15 yaşındaydım. Cansu'yu hastaneye götürdüm tek başıma taşıyarak. Akçay'da götürdüğüm 2 hastane de ilgilenmedi 'psikolojik' deyip gönderdiler. Sonunda annem 'Hemen yanıma gelin Cansu'yu ben götüreceğim' dedi. Aldım Cansu'yu bindik otobüse İstanbul'a geldik."

"Annem Cansu'yu gördüğü halde 'Kardeşin nerede?' dedi bana. Cansu o kadar zayıflamıştı ki, tanıyamadı. Apar topar Ataşehir'de bir hastaneye gittik her hastane farklı bir teşhis koydu."

"İKİ GÜN UYANAMADI"

"En sonkinin adını veremeyeceğim, hukuki sureci devam ediyor düşünün 12 sene olacak neredeyse...Yarı özel bir hastaneye gittik o akşam. Olay tam olarak Kadir gecesi gerçekleşiyor. Doktor o gece tatile çıkacağı için kardeşime acil bir tedavi yapmaya çalıştı. Çünkü birkaç saat sonra sevgili eşi ve çocuklarıyla tatile çıkacaktı acelesi vardı! 'Apandisit patladı' dedi ve ameliyata aldı. Halbuki sadece apandisti kalınlaşmış çekilen röntgen ve raporlarında sadece kalınlaşma olduğu yazıyor neyse Cansu ameliyattan çıktı, hepimiz bekliyoruz. Doktor şeker tüketmesi gerektiğini söyledi biz de meyve yedirdik. Cansu iki güne yakın uyanamadı fenalaştı. Sonra sonunda şekerine bakmak akıllarına geldi ve meğer kardeşim günlerdir 500 şekerle komadaymış."



"Cansu apar topar yoğun bakıma alındı. Sözde doktor da tatilden döndü. Kardeşimin kalbi 70 dakika boyunca durmuştu her şey için çok geçti yani artık. Beynin yüzde 70 den fazlası hasarlıydı. Yaşasa bile birkaç ay ömür biçtiler kardeşime. Zaten o süreçte de yatağa bağımlı, göremez, konuşamaz ve hareket edemeyecekti. Anneme fişini çekmek için soru sordular ya inanabiliyor musunuz? Yani zaten ölecek dediler. Annemle baş başa kaldık göz göze geldik. Babam çoktan yok olmuştu ortalıktan..."

"KARDEŞİM DOKTOR İHMALİ SONUCU BU HALDE!"

"Annem ağlayarak 'Ben Cansu'yu hayata döndürürüm yeter ki evladımı verin bana' dedi. Hâlâ hatırlıyorum o anı. O süreç yoğun bakımda gecti hep. Okuldan çıkıp Cansu bugün nefes alabiliyor mu diye hastaneye gidiyordum. Ergenliğim çok kötüydü. Okulda her gün ağlıyordum 'Neden?' diye. Neyse çok uzatmayacağım sağlam götürdüğüm kardeşimi bu halde geri aldık hastaneden. Şu an göremiyor, konuşamıyor, hareket edemiyor. Yani Cansu doğuştan böyle değil arkadaşlar. Kardeşim bir doktor ihmali sonucu bu halde!"



"Bu da son cümlelerim, Türkiye tarihinde ilk defa kardeşimin dosyasında 8 adli tıp raporu bulunmaktadır. Ceza davası 2018 yılında bitmiş olup 3 doktor ve hastane taksirle adam yaralamaktan cezaları kesinleşmiştir. Ancak kardeşimin ömür boyu alması gereken sağlık hizmetleri yani hukuk davası 2021 yılında karara bağlansa da istinaf mahkemesi taraf olup bilerek dosyayı geri çekmiştir. Kardeşimin hakkını yiyip hatır için dosya bozan hakimleri esefle kınıyorum."

"Şu anlık ismini veremediğim hastane ve taraf olan doktorlar için de hukuki süreç başlatacağım. Kardeşimin hakkını yiyen, onu ömür boyu yatağa bağımlı bırakan ve 12 yıldır adalet savaşı verdiren sistemden de hesap soracağım. 8 adli tıp raporunu hiçe sayan üniversite hastanelerine sesleniyorum. Kardeşim Cansu Tutuş için raporda taraf olan tüm doktorlardan hesabını soracağım. Son duruşmayı bekliyorum. Neden rapor senelerdir gönderilmiyor? Neden biz 12 senedir bekliyoruz? Ateş düştüğü yeri yakar. Kardeşimi bu hale getiren ve bu süreci bize uzatan herkes inşallah yaşadıklarımızın bin katını yaşar. Ama ben ölene dek kardeşimin hakkını arayacağım."