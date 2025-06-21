İlk kez anlattı... Nihal Candan'ın ölümü sonrası Derya Uluğ'dan 'anoreksiya' itirafı

Anoreksiya nevroza tedavisi gören sosyal medya
fenomeni Nihal Candan, gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede 30 yaşında
hayatını kaybetti. Candan'ın ölümü tüm ülkede üzüntü yaratırken, hastalığı ve
hastalığının ağır sonuçları da Türkiye gündemine yerleşti. Birçok kişi, sosyal
medya platformlarından kendi yaşadıkları yeme bozukluğu deneyimlerini
paylaşarak diğer insanlara uyarılarda bulundu.
Bu kişilerden biri de ünlü şarkıcı Derya Uluğ oldu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Uluğ, üniversite yıllarında mücadele ettiği bu hastalıktan, geçirdiği zor günlerden ve sağlığın öneminden bahsederek genç kadınlara uyarı ve önerilerini aktardı.
Ünlü şarkıcı, sosyal medya baskısı ve
siber zorbalığa da dikkat çekti.
'39 KİLOYA KADAR DÜŞTÜM'
Derya Uluğ, paylaşımına "Üniversite yıllarında anoreksiya yaşamış ve atlatmış biri olarak, sosyal medya baskıları ya da başka sebeplerle sağlıksız zayıflığın çok tehlikeli olduğunu söylemek istiyorum" sözleriyle başladı.
Kimi zaman bir dilim ekmek yiyebilmek için dua ettiğini
belirten Uluğ, "Yemek yiyebilmenin ne büyük bir nimet olduğunu o günlerden
sonra anladım. 2 yıl süren ve 39 kiloya kadar düştüğüm o süreçte inat edip
sağlığıma kavuştum. Ama Nihal bu kadar şanslı olamadı" diye konuştu.
'ZAYIFLIK GÜZELLİK DEMEK DEĞİLDİR'
Sosyal medya zorbalığına boyun eğilmemesi gerektiğini
vurgulayan Derya Uluğ, "Genç kızlarımıza tavsiyem, zayıflık güzellik demek
değildir, sağlık her şeyden kıymetlidir. Zayıf görünmekten mutlu oluyorsanız
lütfen bunu sporla ve sağlıklı beslenerek yapın. Başka yöntemler sağlığınızı
elinizden aldığında sadece zayıf ve sağlıksız olacaksınız. Lütfen sosyal medya
baskılarına, yönlendirmelerine yenik düşüp hayatınızın elinden alınmasına izin
vermeyin" ifadelerini kullandı.