İlk öpücüğün tarihi... 'Bilinenden çok daha eski...'

Yayınlanma: 19.05.2023 - 17:08

Güncelleme: 19.05.2023 - 17:12

Tarihin kayıt altına alınmış öpücüğü kaç yaşında? Yakın tarihli makaleler, romantik bir eylem olarak öpüşmenin 3 bin 500 yıl önce bugünkü Hindistan'da kayıt altına alındığını öne sürüyor. Ancak Science dergisinde yayınlanan güncel bir araştırma, Mezopotamya'da bulunan kalıntılar üzerinden konuya ışık tutuyor. Bulgular, Hint metinlerinden yaklaşık bin yıl öncesine ait kil tabletlerde de öpüşmenin konu alındığını gösteriyor.

SEVİŞMEDEN ÖNCE Mİ SONRA MI?

Kopenhag Üniversitesi'nden eski Mezopotamya uzmanı Dr. Troels Pank Arboll ve Oxford Üniversitesi'nden biyolog Dr. Sophie Lund Rasmussen imzasıyla Science dergisinde yayınlanan bir araştırmada, kayıt altına alınmış ilk dudak dudağa öpüşmenin bundan tam 4 bin 500 yıl önce antik Mezopotamya'da bir kil tablete işlenmiş olabileceğini işaret ediyor.

Öte yandan antik Sümerce metinler, ön sevişmenin bir parçası olarak kabul edildiği günümüz normlarının aksine, dudak dudağa öpüşmenin cinsel ilişki sonrası yapılan bir keyif aktivitesi olabileceğini düşündürüyor...

NASIL EVRİMLEŞTİ?

Dr. Rasmussen'e göre, "Dudak dudağa öpüşme, partnerin ne kadar sağlıklı olduğunu (ağız kokusu olup olmadığını) anlama düşüncesiyle başlayıp evrimleşmiş olabilir."

Dr. Rasmussen, "Öpüşmek, her zaman varmış gibi hissettiren, kanıksadığımız bir şeydir, ancak bir yerden başlaması gerekiyordu ve bilinen tarihinden çok daha eski olduğunu düşünüyoruz" diyor.

Science dergisinde yayınlanan makale, antik Mezopotamya'daki tabletleri baz alarak dudak dudağa öpüşmenin tarihine ışık tutuyor.

"UÇUK SALGININA YOL AÇMIŞ OLABİLİR..."

Öpüşme söz konusu olduğunda; bugün bazı kültürlerde olduğu gibi o dönem de sevginin alenen gösterilmesi hoş karşılanmıyordu. Örneğin; cinsel olarak aktif olmaması gereken bir rahibeyi öpmenin, öpen kişiyi konuşma yeteneğinden mahrum bırakacağına inanılıyordu.

Daha önce insanların dudaktan öpüştüğüne dair en eski kanıtın 3 bin 500 yıl önce Güney Asya'dan geldiği öne sürülmüştü. Bazı tarih öncesi heykeller, öpüşmenin yazıdan önce de var olduğunu düşündürmekteydi, ancak bu heykeller de yeterince net değildi.

Araştırmacılar ayrıca, dudak dudağa öpüşmenin uçuğa neden olan herpes simpleks 1 (HSV-1) gibi virüslerin yayılması üzerinde de uzun süreli bir etkiye sahip olabileceğini söylüyor. Öyle ki bilim insanları, Mezopotamya'daki eski tıp metinlerinde bu'shanu adıyla yer alan bir hastalığın, "uçuk virüsüne atıfta bulunmuş olabileceğine" inanıyor.